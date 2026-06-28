به گفته رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله‌ تر ابریشم امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان – حبیب الله رضادوست، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: تاکنون بیش از ۷۵ درصد پیله‌ تر ابریشم تولیدی نوغانداران کشور برداشت شده و به فروش رسیده است.

او پیش‌بینی کرد؛ امسال هزار و ۱۰۰ تن پیله‌ تر ابریشم به ارزش تقریبی هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در کشور تولید شود.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور افزود: به دلیل تغییرات اقلیمی از نظر میزان تولید، کیفیت محصول و همچنین قیمت فروش، امسال یکی از بهترین سال‌های نوغانداری کشور رقم خورده است.

رضادوست همچنین درباره استان‌های پیشتاز در تولید پیله‌ تر ابریشم تصریح کرد: استان گیلان همچنان رتبه نخست تولید پیله‌ تر ابریشم کشور را در اختیار دارد و پس از آن استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان و مازندران به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند و سهم قابل توجهی از تولید سالانه کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

شرایط بسیار مطلوب فروش پیله‌ تر ابریشم

او با بیان اینکه نوغانداران امسال از نظر قیمت فروش نیز شرایط بسیار مطلوبی را تجربه کردند، گفت: سال گذشته قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله‌ تر ابریشم ۳۳۰ هزار تومان تعیین شده بود، اما به دلیل استقبال بخش خصوصی، این محصول با قیمت توافقی ۴۸۰ هزار تومان خریداری شد و به عبارتی اختلاف قیمت تضمینی و توافقی در سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار تومان بود.

به گفته رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور، امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله‌ تر ابریشم به ۶۰۵ هزار تومان افزایش یافت که نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

رضادوست افزود: بخش خصوصی نیز همچون سال گذشته استقبال گسترده‌ای از خرید توافقی پیله‌تر داشته و در حال حاضر این محصول در نقاط مختلف کشور با قیمت‌هایی بین یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شده است که این موضوع درآمد نوغانداران را به شکل محسوسی افزایش داده است.

تأمین حدود ۶۰ درصد نخ ابریشم کشور از طریق واردات

او با اشاره به نیاز صنعت نساجی کشور به نخ ابریشم تصریح کرد: نیاز سالانه کشور به نخ ابریشم بین ۵۵۰ تا ۵۶۰ تن است، اما تولید داخلی هنوز کمتر از ۴۰ درصد این نیاز را تأمین می‌کند و در نتیجه حدود ۶۰ درصد نخ ابریشم مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور ادامه داد: این در حالی است که ظرفیت توسعه پرورش کرم ابریشم در کشور فراهم است و با گسترش تولید می‌توان وابستگی به واردات را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

رضادوست در همین حال توسعه توتستان‌ها را مهمترین پیش نیاز گسترش نوغانداری دانست و گفت: پایه اصلی توسعه این صنعت، تأمین غذای کرم ابریشم از طریق ایجاد و توسعه باغ‌های توت است و از این رو حمایت ویژه‌ای از توسعه توتستان‌ها در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

او افزود: در سال‌های گذشته حدود ۳۸۰ هزار اصله نهال توت در استان‌های کشور توزیع شد و این رقم امسال به ۴۵۰ هزار اصله افزایش یافته است.

منبع: مرکز توسعه نوغانداری کشور