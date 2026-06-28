سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به ابهامات ایجادشده درباره حذف صورتحساب‌های کاغذی و الزامی شدن صورتحساب‌های الکترونیکی تأکید کرد: از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ صورتحساب‌های کاغذی به طور کامل حذف نشده‌اند و همچنان برای پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تا اردیبهشت‌ ۱۴۰۶ معتبر خواهند بود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، در رادیو اقتصاد  اظهارکرد: در روزهای اخیر برداشت‌هایی از موضوع صورتحساب‌های الکترونیکی مطرح شد که باعث نگرانی برخی فعالان صنفی شده بود؛ به‌گونه‌ای که برخی تصور کردند از ابتدای دی‌ماه امسال فاکتورهای کاغذی دیگر هیچ اعتباری نخواهند داشت، در حالی که این برداشت دقیق نیست.

وی افزود: بر اساس بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ صورتحساب الکترونیکی برای دریافت اعتبار مالیات بر ارزش افزوده الزامی شده است؛ یعنی اگر مودی مالیاتی کالایی را از شخص دیگری خریداری کند، برای استفاده از اعتبار ارزش افزوده باید صورتحساب الکترونیکی دریافت کند.

امیدوار ادامه داد: این موضوع اطلاع‌رسانی شد و سازمان امور مالیاتی، اتحادیه‌ها و مجموعه اتاق اصناف در این زمینه اقدامات لازم را انجام دادند، اما یکی از دغدغه‌های اصلی اصناف این بود که آیا امکان اجرای کامل این فرآیند برای همه واحدهای صنفی از همان زمان وجود دارد یا خیر.

سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در جلسات مختلف با دولت و مجلس و با مصوبه سران قوا، مقرر شد برای فروش به مصرف‌کننده نهایی، رسید دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۵ به عنوان صورتحساب الکترونیکی پذیرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: صورتحساب‌های کاغذی نیز به طور کامل از چرخه خارج نشده‌اند و اگر با رعایت ضوابط سازمان امور مالیاتی، شامل مشخصات کامل فروشنده و خریدار و اطلاعات مورد نیاز صادر شوند، برای پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی همچنان معتبر هستند.

امیدوار گفت: این اعتبار برای صورتحساب‌های کاغذی تا هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ ادامه دارد و فعالان اقتصادی می‌توانند در چارچوب مقررات از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به شرایط پیش‌آمده در سال گذشته از جمله ناترازی انرژی و شرایط خاص اقتصادی، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دولت، وزیر اقتصاد و مجموعه اتاق ایران، تصمیمات و حمایت‌های مناسبی برای اصناف در نظر گرفته شده است.

سخنگوی اتاق اصناف ایران در پایان از واحدهای صنفی خواست اطلاعیه‌های سازمان امور مالیاتی را به دقت دنبال کنند و گفت: اصناف برای استفاده از تخفیف‌ها، معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی باید تکالیف قانونی خود را به‌موقع انجام دهند. بسیاری از واحدها نیز می‌توانند بر اساس توافق ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهارنامه خود را به شکل توافقی ارائه کنند و از مزایای پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

 

برچسب ها: اصناف ، صورتحساب
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