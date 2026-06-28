باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسلامآباد روز یکشنبه اعلام کرد که پاکستان به ترویج گفتوگو و دیپلماسی برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن ادامه خواهد داد. اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، و همتای بحرینی خود، عبداللطیف بن راشد الزیانی، در تماسی تلفنی درباره تحولات اخیر خاورمیانه در پی درگیریهای جدید بین آمریکا و ایران که آتشبس شکننده را تحت فشار قرار داده است، گفتوگو کردند.
این گفتوگو در پی تبادل حملات تازه ایران و آمریکا انجام شد. بحرین روز یکشنبه ادعا کرد که «تعدادی از» حملات موشکی و پهپادی ایران را با موفقیت رهگیری و منهدم کرده است. صبح روز شنبه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده بود که در پاسخ به حملات آمریکا به ایران، مواضع ایالات متحده را در منطقه هدف قرار داده است.
الزیانی همچنین با تبریک به پاکستان به دلیل امضای توافق چارچوب آمریکا و ایران، معروف به یادداشت تفاهم اسلامآباد، از نقش «سازنده» اسلامآباد در تسهیل این توافق تمجید کرد و ابراز امیدواری نمود که به صلح و ثبات پایدار در منطقه کمک کند. وزیر خارجه بحرین همچنین گفت که برای قدردانی شخصی از رهبری پاکستان به خاطر تلاشهای «بزرگ» آنها برای دستیابی به آتشبس، به زودی به اسلامآباد سفر خواهد کرد. دار نیز با تشکر از «احساسات خوب» همتای بحرینی خود، بر عزم پاکستان برای ترویج گفتوگو و دیپلماسی برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن تأکید کرد. پاکستان نقش محوری در میانجیگری بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگی که در ۲۸ فوریه آغاز شد، ایفا کرده است.
منبع: آناتولی