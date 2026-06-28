بازرس کل زنجان از بازگشت ۲۸۰۰ میلیارد تومان ارز صادراتی و محکومیت ۱۱۵ مدیر و کارمند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد دهدهجانی بازرس کل استان زنجان۱۷۴ با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و نیز گرامیداشت یاد و خاطره آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از شهدای هفتم تیر، اظهار داشت: تقارن هفته قوه قضاییه با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، یادآور پیوند عمیق عدالتخواهی با فرهنگ عاشورا است.
وی با اشاره به نامگذاری یکم تا هفتم تیرماه به عنوان هفته قوه قضاییه افزود: سازمان بازرسی کل کشور یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مأموریت «نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاهها» را برعهده دارد.
بازرس کل استان زنجان تصریح کرد: مطابق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تمامی وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، نهادهای انقلابی، نیروهای نظامی و انتظامی، دفاتر اسناد رسمی و هر دستگاهی که به نحوی از بودجه یا نظارت دولت بهرهمند است، مشمول نظارت این سازمان هستند.
سه نوع بازرسی در قانون پیشبینی شده است
دهدهجانی با بیان اینکه بازرسیها در سه قالب انجام میشود، گفت: بازرسی فوقالعاده حسبالامر مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضاییه، رئیسجمهور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یا درخواست وزرا و مسئولان انجام میشود. بازرسی برنامهای نیز سالانه طراحی و پس از تأیید ریاست قوه قضاییه اجرا میشود و نوع سوم، بازرسیهای موردی است که بر اساس شکایات مردمی صورت میگیرد.
وی از راهاندازی سامانه ۱۳۶.ir برای دریافت گزارشها و شکایات مردمی خبر داد و تأکید کرد: صیانت از حقوق مردم در اولویت اقدامات سازمان بازرسی قرار دارد.
ضمانت اجرایی قانونی برای مقابله با تخلف
بازرس کل استان زنجان با اشاره به ضمانتهای اجرایی پیشبینیشده در قانون گفت: بر اساس ماده ۸ قانون، تمامی مسئولان دستگاههای مشمول موظف به ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز بازرسان هستند و در صورت استنکاف، مجازات حبس یا انفصال از خدمت برای آنان پیشبینی شده است.
وی افزود: حتی در موارد خاص و با طی تشریفات قانونی، امکان دسترسی به اسناد طبقهبندیشده نیز وجود دارد و قانونگذار ضمانت اجرای لازم را برای تمکین مدیران در نظر گرفته است.
حرکت به سمت نظارت هوشمند و پیشگیرانه
دهدهجانی با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار داشت: رویکرد سازمان بازرسی در سالهای اخیر به سمت پیشگیری از وقوع تخلف سوق یافته و نظارتها بهصورت الکترونیکی و هوشمند انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد دسترسیهای سیستمی به سامانههای دستگاههای اجرایی استان اخذ شده و فرآیند نظارت از حالت سنتی خارج شده است.
بازگشت ۲۸۰۰ میلیارد تومان ارز صادراتی به بیتالمال
بازرس کل استان زنجان با اشاره به اقدامات شاخص سال گذشته تصریح کرد: در پی دستور ریاست قوه قضاییه برای پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات، بازرسی کل استان زنجان با کار فشرده چندماهه موفق شد ۲۸۰۰ میلیارد تومان از ارزهای بازنگشته را به چرخه رسمی بازگرداند.
وی گفت: تولیدکنندگانی که از منابع ملی بهرهمند میشوند موظفاند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و در این زمینه برخوردهای قانونی لازم انجام شده است.
محکومیت ۱۱۵ مدیر و کارمند متخلف
دهدهجانی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۱۵ نفر از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی استان با پیگیری سازمان بازرسی محکوم شدهاند، افزود: این محکومیتها از توبیخ کتبی تا انفصال موقت و دائم از خدمت را شامل میشود و در حوزه کیفری نیز اعلام جرمهای متعددی منجر به صدور حکم شده است.
وی تأکید کرد: تمامی گزارشهای بازرسی پس از عبور از چندین مرحله کارشناسی و نظارتی و بررسی قضات عالیرتبه، نهایی و منجر به اعلام جرم میشود.
پیگیری حقوق دولتی معادن با پایش برخط
بازرس کل استان زنجان با اشاره به یکی از مصوبات شورای قضایی استان گفت: در موضوع معادن و فرار از پرداخت حقوق دولتی، با پیگیریهای انجامشده، سامانه پایش برخط از طریق دوربینهای نظارتی راهاندازی شده و انتظار میرود درآمد قابل توجهی از محل حقوق معادن به استان بازگردد.
وی با قدردانی از همکاری مدیران استان خاطرنشان کرد: مدیران استان زنجان قانونمدار و تمکینپذیر هستند و هدف سازمان بازرسی نه مچگیری، بلکه اصلاح فرآیندها، پیشگیری از تخلف و صیانت از بیتالمال است.