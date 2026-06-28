باشگاه خبرنگاران جوان؛ صالحی - همایش مدیریت محلهمحور در شهرستان سنندج با حضور مسئولان استانی برگزار شد.
در این نشست، بر ضرورت همافزایی میان «مدیریت اسلامی» و «سازوکارهای اجرایی نوین» برای ارتقای حکمرانی محلی تأکید شد.
فعالیت شوراهای محلات در ۱۴ محله سنندج آغاز شد
فرماندار سنندج گفت: اجرای موفق مدیریت محلهمحور در گرو شنیدن صدای مردم و مشارکت دادن آنان در تصمیمگیریهاست و در همین راستا فعالیت شوراهای محلات در ۱۴ محله این شهر آغاز شده است.
غریب سجادی، از آغاز به کار شوراهای محلات در ۱۴ محله شهر سنندج خبر داد و گفت: مدیران باید با حضور در میان مردم، مطالبات آنان را بشنوند و زمینه مشارکت شهروندان در تصمیمگیریهای محلی را فراهم کنند.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور و وزیر کشور بر تقویت ارتباط مدیران با مردم افزود: مدیریت محلهمحور زمانی به اهداف خود دست مییابد که مسئولان از فضای اداری خارج شده و مسائل مردم را از نزدیک پیگیری کنند.
سجادی با بیان اینکه با وجود اقدامات انجامشده، بخشی از مشکلات مردم در حوزههای معیشت، اقتصاد، رفاه و عمران همچنان پابرجاست، اظهار کرد: افزایش مشارکت مردمی و اصلاح شیوههای تصمیمگیری میتواند نقش مهمی در رفع این مشکلات داشته باشد.
فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه ارتباط مستمر مدیران با نمایندگان محلات ضروری است، گفت: برگزاری نشستهای منظم با شوراهای محلات و برنامهریزی برای رفع مسائل، از مهمترین الزامات اجرای این طرح به شمار میرود.
وی احیای هویت محلات را یکی از اهداف اصلی مدیریت محلهمحور عنوان کرد و افزود: هر محله باید دارای پیشینه، هویت فرهنگی و شناسنامه مشخص باشد تا سرمایههای اجتماعی و فرهنگی شهر بیش از گذشته تقویت شود.
سجادی همچنین از همکاری شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، جمعیت هلالاحمر، بسیج، تشکلهای مردمی و سایر دستگاههای اجرایی در اجرای این طرح خبر داد و گفت: استفاده از همه ظرفیتهای اجتماعی محلات، زمینه تحقق اهداف مدیریت محلهمحور را فراهم میکند.
فرماندار سنندج در پایان با اشاره به آغاز فعالیت شوراهای محلات در ۱۴ محله شهر، خاطرنشان کرد: این روند در آینده به سایر محلات نیز گسترش خواهد یافت و مشارکت مردم، مهمترین عامل موفقیت مدیریت محلهمحور خواهد بود.
مردمسالاری، ریشه در مشورت دارد
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با تبیین جایگاه «شورا» در اسلام، اظهار کرد: قرآن کریم بر عدالت، کرامت انسانی و مسئولیتهای اجتماعی تأکید ویژهای دارد و پیامبران نیز با هدف اصلاح جامعه و خدمت صادقانه مبعوث شدند.
ماموستا فایق رستمی افزود: مردمسالاری واقعی بر پایه شورا و مشورت شکل میگیرد و مدیران باید با حضور در میان مردم و لمس مشکلات از نزدیک، اعتماد عمومی را جلب کنند. مدیری که ارتباط خود را با بدنه جامعه قطع کند، در مسیر مدیریت اسلامی توفیقی نخواهد داشت.
وی عدالتخواهی و رعایت حقوق مردم را سیره علوی دانست که باید سرلوحه عملکرد مسئولان قرار گیرد تا رضایت عمومی و توسعه پایدار حاصل شود.
تدوین برنامه اختصاصی برای هر محله؛ راهبرد دولت چهاردهم
در ادامه این همایش، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کردستان با تشریح برنامههای اجرایی دولت چهاردهم، از آغاز به کار رسمی شوراهای محلات سنندج خبر داد.
سرکوت نجفی با اشاره به ضرورت برنامهریزی هدفمند، گفت: بر اساس ابلاغ رئیسجمهور، طرح مدیریت محلهمحور با هدف ارتقای حکمرانی محلی و افزایش مشارکت مردم در دستور کار قرار گرفته است. در این طرح، برای هر محله متناسب با نیازها و ظرفیتهای بومی آن، یک برنامه اختصاصی تدوین میشود.
وی شوراهای محلات را بازوی مشورتی مدیریت شهری خواند و تصریح کرد: این شوراها با شناسایی دقیق مشکلات و انتقال مطالبات، نقش مؤثری در بهبود خدماترسانی ایفا خواهند کرد. اجرای موفق این الگو، نیازمند همکاری تنگاتنگ میان دستگاههای اجرایی، شوراهای محلات و همراهی مردم است.
این همایش با تأکید بر اینکه مشارکت مردمی و نظارت بر کارکرد شوراها، ضامن تحقق توسعه عادلانه در محلات است، به کار خود پایان داد.