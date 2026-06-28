باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهور که صبح امروز به شهر مقدس قم سفر کرده است، با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به زیارت بارگاه نورانی کریمه اهل‌بیت(س) مشرف شد.

رئیس‌ جمهور همچنین با حضور بر مزار علمای مدفون در حرم مطهر، شهدای گرانقدر، شهید علی لاریجانی، دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، و شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

پزشکیان در جریان این تشرف، با جمعی از زائران حرم مطهر نیز گفت‌وگو کرد.

دیدار و گفت‌وگو با مراجع عظام تقلید از دیگر برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور به شهر مقدس قم است.

منبع: تسنیم