اختلافات شخصی منجر به درگیری در شهرک قصرقمشه شیراز شده و جان دختر ۱۴ ساله را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی تماس از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به جرح در شهرک قصرقمشه شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که جوانی ۲۴ ساله بر سر اختلافات شخصی با خانمی ۱۴ ساله وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شود.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری مرد ۲۴ ساله با سلاح سرد خانم را به شدت مجروح می‌کند که پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست می‌دهد.

سرهنگ زراعتیان تصریح کرد: ماموران انتظامی موفق شدند بلافاصله پس از وقوع قتل، قاتل را در مخفیگاهش شناسایی و او را دستگیر کنند.

سرهنگ زراعتیان گفت: عاقبت اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌تواند از وقوع جرائم این چنینی پیشگیری کند.

منبع: پلیس فارس