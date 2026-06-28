باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تقویت رویکرد «شیراز برای همه» و توسعه عدالت‌محور در مدیریت شهری، نشست هم‌اندیشی مدیریت ارشد شهری شیراز با مشاوران مناسب‌سازی مناطق یازده‌گانه شهرداری برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت اجرای برنامه‌های مناسب‌سازی در سطح شهر، چالش‌های موجود و راهکار‌های تسریع در ارتقای دسترسی‌پذیری فضا‌های شهری برای سالمندان و جامعه توانخواهان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با هدف بررسی روند مناسب‌سازی فضا‌های شهری و ارائه گزارش و تجلیل از مشاورین مناسب‌سازی مناطق شهرداری برگزار شد، بر ضرورت تحقق عدالت در توسعه شهری و ارائه خدمات همه‌جانبه به همه اقشار مختلف مردم تأکید شد.

شهردار شیراز در این نشست با اشاره به اقدامات گسترده عمرانی و محسوس در سطح شهر، از پیشرفت و جهش شیراز ابراز خرسندی کرد، اما نقطه تمرکز اصلی مدیریت شهری را توسعه عدالت‌محور دانست.

محمدحسن اسدی تأکید کرد: ما در شیراز شهروند درجه یک و دو نداریم، جنوب شهر و شمال شهر نباید تفاوت چندانی داشته باشند و وظیفه اصلی ما خدمت به همه شهروندان، به‌ویژه سالمندان، نابینایان، جانبازان و توانخواهان است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه روستایی بودن برخی محله‌ها نظیر دوکوهک، قصرقمشه و گویم در منطقه ۱۰ و مناطق جنوبی (قلعه‌نو، کوشکک) در منطقه ۷، گفت: این نقاط نیازمند توجه ویژه در حوزه مناسب‌سازی بودند که شهرداری در این خصوص تلاش گسترده‌ای انجام داده است.

شهردار شیراز بر لزوم همسان‌سازی معابر در تمامی مناطق شهر تأکید کرد و این موضوع را یکی از الزامات تحقق عدالت در دسترسی شهری دانست.

به گفته او، معابر شهری باید به گونه‌ای طراحی و ساماندهی شوند که همه شهروندان، بدون توجه به محل سکونت یا شرایط جسمی، امکان تردد ایمن و آسان در سطح شهر را داشته باشند و استاندارد‌های مناسب‌سازی در تمامی محله‌ها به‌صورت یکسان اجرا شود.

الزام پیوست مناسب‌سازی در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی

در این جلسه از اقدامات انجام‌شده در پارک جوان نظیر فرهنگسرای معلولین به عنوان یک پروژه موفق یاد شد که در مدت زمان کوتاهی بازسازی و آماده‌سازی شد.

شهردار شیراز ابراز امیدواری کرد که نمونه‌ای مشابه از این فرهنگسرا و سالن آمفی‌تئاتر ویژه توانخواهان در شمال غرب شهر نیز احداث شود.

شهردار شیراز با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر بین مشاورین مناسب‌سازی و پروژه‌های عمرانی، خواستار گنجاندن پیوست مناسب‌سازی برای تمامی پروژه‌های ساختمانی و عمرانی شد.

در این راستا، از سوی شهردار کلان‌شهر شیراز به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اعلام شد که در صدور پروانه‌های ساختمانی و پایان کار، رعایت دقیق استاندارد‌های تردد برای معلولین را به عنوان یک موضوع اساسی لحاظ کنند.

اسدی با اشاره به اینکه مشاورین نماینده ۷۰ تا ۹۰ هزار نفر از جامعه معلولین هستند، بر اهمیت این ارتباط تأکید کرد و وعده برگزاری جلسات دیگری را برای پیگیری مصوبات داد.

در حاشیه این جلسه، نمایندگان بهزیستی استان نیز بر لزوم تسریع در روند اجرایی مصوبات و رفع موانع موجود در مسیر تردد آسان شهروندان تأکید کردند.

شناسایی ۹۰۹۰ نقطه برای مناسب‌سازی در سطح شهر

مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیرا، ز نیز در این جلسه با اشاره به جمعیت قابل‌توجه معلولان در این کلان‌شهر اظهار داشت: شهر شیراز حدود نزدیک به ۷۰ هزار معلول دارد که یک عدد قابل‌توجه است.

او با یادآوری مصوبات و آیین‌نامه‌های متعدد از جمله دستورالعمل شهر دوستدار کودک (سال ۱۳۹۷)، مصوبه شهر دوستدار سالمند (سال ۱۳۹۶) و آیین‌نامه توانمندسازی توانخواهان (سال ۱۴۰۰)، تصریح کرد که شهرداری وظایف مشخصی در قبال این جمعیت دارد.

زارعی با اشاره به مطالعات گسترده در حوزه مناسب‌سازی، به شناسایی ۹ هزار و ۹۰ نقطه در مرحله اول در سطح شهر اشاره کرد و گفت: مناسب‌سازی این نقاط با تلاش مشاوران و مناطق شهرداری در دستور کار قرار گرفت و در حال تکمیل است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز افزود: مطالعات تکمیلی برای دستیابی به استاندارد جهانی ادامه دارد و هدف نهایی این است که اعلام کنیم شهر شیراز در حوزه مناسب‌سازی به استاندارد جهانی دست یافته است.

او با اشاره به تجربه موفق شیراز در دسترسی به استاندارد‌های بین‌المللی در حوزه‌های خدمات شهری، ابراز امیدواری کرد که این موفقیت در حوزه مناسب‌سازی معلولان نیز تکرار شود.

زارعی به اقدامات برجسته این دوره مدیریت شهری اشاره کرد و از تکمیل فرهنگ‌سرای معلولین و احداث پارک مناسب‌سازی‌شده ویژه معلولان در منطقه دو به عنوان یکی از اقدامات شاخص نام برد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به هفته معلولین (۱۲ آذرماه) تصریح کرد: برنامه‌های ویژه و جامعی برای معرفی دستاورد‌های مدیریت شهری در این حوزه تدارک دیده شده است و از تمامی مناطق خواست تا کار‌های باقیمانده را تا این تاریخ تکمیل کنند.

زارعی در پایان سخنان خود بر نقش کلیدی دبیرخانه مناسب‌سازی که در معاونت شهرسازی تشکیل شده است تأکید کرد و خواستار رصد دقیق و تفکیک وظایف در حوزه‌های شهرسازی، عمران و خدمات شهری برای اجرای کامل و جامع ضوابط شد.

در این جلسه مشاورین مناسب‌سازی مناطق شهرداری شیراز نیز گزارشی از نحوه فعالیت و همکاری خود با شهرداری و اقدامات صورت‌گرفته در زمینه مناسب‌سازی شهری ارائه نمودند و در پایان این نشست، از سوی مدیریت شهری با اهدای لوح سپاس از زحمات مشاورین مناسب‌سازی که علیرغم داشتن معلولیت، با تمام توان در ارتقای کیفیت فضا‌های شهری همکاری دارند، تقدیر شد.

گفتنی است، این نشست بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری، تقویت سازوکار‌های نظارتی و تسریع در اجرای برنامه‌های مناسب‌سازی در سطح شهر تأکید داشت؛ رویکردی که با هدف ارتقای کیفیت فضا‌های شهری و فراهم‌سازی دسترسی ایمن و برابر برای همه شهروندان، به‌ویژه سالمندان و توانخواهان، دنبال می‌شود.

منبع: شهرداری شیراز