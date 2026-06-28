باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی محمدی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در نشست خبری امروز که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس این سازمان با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نخستین نظام شورا محور است، گفت: قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مهم‌ترین اسناد قانونی حمایت‌ کننده از ماموریت‌ های این سازمان هستند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین رسالت این سازمان، افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی است، افزود: هیچ نهاده‌ای اعم از بذر، کود، سم یا تجهیزات نمی‌تواند جایگزین دانش و مدیریت علمی شود و فقط از طریق انتقال دانش به بهره‌برداران می‌توان امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری را محقق کرد.

علی‌محمدی ایجاد بستر اشتغال برای دانش‌آموختگان کشاورزی را از دیگر ماموریت‌ های سازمان برشمرد و گفت: اکنون بیش از ۲۰ هزار کارشناس از طریق فعالیت‌ های تخصصی، صدور مجوزها، خدمات فنی و مهندسی و طراحی در این سازمان مشغول به کار هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ادامه داد: طرح دانش‌محوری در تولید با هدف پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان بر اساس اثربخشی دانش ارائه شده به بهره‌برداران، تدوین و برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ های این سازمان در حوزه انرژی بیان کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان مدیر پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی انتخاب شده و برنامه‌هایی برای کاهش مصرف آب، برق و گاز، از جمله توسعه انرژی‌های خورشیدی، در دست اجرا دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از اجرای برنامه پنج‌گانه سازمان خبر داد و افزود: دستیابی به تولید مقاوم در بخش کشاورزی، شبکه‌سازی برای انتقال دانش، مدیریت مصرف انرژی، توانمندسازی و مهارت‌آموزی اعضا و همچنین توسعه حکمرانی حرفه‌ ای و تعاملات ملی، محورهای اصلی این برنامه هستند.

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۱۵۳ هزار نفر در سازمان عضویت دارند که از این تعداد، حدود ۸۷ هزار نفر دارای مدرک کارشناسی، ۴۰ هزار و ۶۰۰ نفر کارشناسی ارشد و حدود ۴هزار و ۶۰۰ نفر مدرک دکتری هستند. همچنین ۶۰۰ عضو حقوقی نیز در سازمان عضویت دارند و تشکل‌ها نیز می‌توانند عضو این سازمان شوند و از خدمات آن استفاده کنند.



محمدی ادامه داد: حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر دارای پروانه اشتغال هستند. عضویت در سازمان با فعالیت تخصصی تفاوت دارد؛ فرد ابتدا عضو سازمان می‌شود و از خدمات رفاهی بهره‌مند خواهد شد، اما برای ورود به فعالیت تخصصی، باید پروانه اشتغال دریافت کند و از فیلترهای تخصصی عبور کند تا صلاحیت حرفه‌ای او برای جامعه احراز شود. حدود ۴۰ هزار نفر نیز از این سازمان رتبه دریافت کرده‌اند. گفتنی است طبق قانون، رتبه‌بندی متخصصان این حوزه بر عهده سازمان نظام مهندسی است، هرچند در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه نیز همپوشانی و رقابت وجود دارد. بارها اعلام کرده‌ایم که رتبه‌بندی تخصصی باید به‌طور کامل به سازمان نظام مهندسی واگذار شود تا مردم بدانند یک متولی مشخص برای این موضوع وجود دارد و رقابت کاذب میان دستگاه‌ها ایجاد نشود.

علی‌محمدی با اشاره به ترکیب هیئت عالی رتبه‌بندی بیان کرد: نمایندگان رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی در این هیئت حضور دارند.



وی درباره مراکز خدمات کشاورزی اظهار کرد: تعداد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی از مراکز دولتی بیشتر شده و تقریبا دو برابر آنهاست. در حالی که بخش دولتی حدود ۱۵۰۰ مرکز دارد، اکنون بیش از ۳هزار و ۳۰۰ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در کشور فعال هستند. بخشی از این مراکز در شهرها، روستاها و دهستان‌ها مستقر هستند و در زمینه صدور مجوز، مشاوره فنی، طراحی نقشه و سایر خدمات تخصصی فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه حدود ۹ هزار کارشناس در این مراکز فعالیت دارند، افزود: در بخش بهره‌برداری دام و طیور، ۲۲ هزار و ۴۰۰ مجوز صادر شده است. این حوزه بسیار گسترده است و شامل مرغ گوشتی، مرغ تخم‌گذار، مرغ مادر و اجداد می‌شود.



علی‌محمدی با تاکید بر نقش گلخانه ها در مدیریت بحران و انرژی بیان کرد: در حوزه گلخانه، حدود ۲۴ هزار و ۴۰۰ واحد گلخانه‌ای با وسعتی نزدیک به ۱۱ هزار هکتار فعال است که این موضوع یک جهش قابل توجه محسوب می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: در همین ایام جنگ نیز مشخص شد صنعت گلخانه تا چه اندازه می‌تواند در مدیریت آب، انرژی و حفظ منابع به کشور کمک کند. لازم است دولت توجه بیشتری به این صنعت داشته باشد تا روند توسعه آن سرعت بگیرد. یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان، فعالیت در حوزه گیاه‌پزشکی است. در این بخش یک هزار و ۳۸۰ مجوز بهره‌برداری، ۱۱هزار و ۵۰۰ داروخانه گیاه‌پزشکی و ۳۰۰ شرکت توزیع سراسری فعال هستند.

وی توسعه گلخانه‌ها را یکی از راهکارهای مهم مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری دانست و گفت: حمایت از این بخش می‌ تواند نقش موثری در تامین امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی کشور ایفا کند.