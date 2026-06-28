پیکر استاد شاپور رحیمی در میان دوستدارانش به خاک سپرده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش از ظهر امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ پیکر استاد شاپور رحیمی خواننده، آهنگساز، مدرس و نوازنده پیشکسوت عود و عضو فقید این موسسه در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا (س) و در جوار استاد بیژن سخنور به خاک سپرده شد.

سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت، در این مراسم ضمن عرض تسلیت به خانواده استاد رحیمی از دکتر مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر، مدیرکل دفتر موسیقی، مدیرعامل انجمن موسیقی، ابراهیم شریفی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، سرباز معاون هنری البرز، سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و رئیس و کادر درمان بیمارستان آرام البرز بابت هماهنگی و حمایت‌های مادی و معنوی در این هفته اخیر از زمان بستری شدن این هنرمند پیشکسوت تا امروز قدردانی کرد.

عظیمی موسسه هنرمندان پیشکسوت را عضوی از خانواده هنرمندان پیشکسوت دانست و فقدان این هنرمند را ضایعه‌ای تلخ برای جامعه پیشکسوتان دانست و از اینکه در این برهه حساس با همت همه عزیزان و دست اندرکاران امور مربوطه، علی رغم همه محدودیت‌ها و بضاعت اندک به خوبی پیش رفت، خدا را شکر کرد.

استادان داود یاسری، مرتضی اعیان، میلاد کیایی، احمد عبدالهی‌نیا، سهیل محمودی، سیدعباس سجادی و ... از هنرمندان پیشکسوت حاضر در این مراسم بودند.

همچنین بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی، سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت از جمله مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضر در این مراسم بودند.

استاد شاپور رحیمی از هنرمندان سرشناس موسیقی و مدیر سابق مرکز حفظ و اشاعه موسیقی روز سه‌شنبه ۳ تیرماه در سن ۷۹ سالگی و بر اثر عارضه سکته درگذشت.

منبع: روابط‌عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت