باشگاه خبرنگاران جوان -ایرج آقایی گفت: تیمهای عملیاتی هلالاحمر از شب گذشته و از نخستین لحظات حادثه در مناطق درگیر سیلاب حضور یافته و عملیات تخلیه منازل و انتقال ساکنان به نقاط امن با سرعت انجام شد.
او با اشاره به وضعیت شهرستانها افزود: در شهرستان مشگینشهر سه تیم عملیاتی به نقاط لازم اعزام شد و امدادگران موفق شدند ۳۵ باب منزل مسکونی را تخلیه کنند.
آقایی ادامه داد: در شهرستان پارسآباد هم ۲ تیم عملیاتی وارد عمل شدند و ۲ باب منزل مسکونی از آبگرفتگی تخلیه شد.
به گفته مدیرعامل هلالاحمر اردبیل، در شهرستان بیلهسوار سه تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام و امدادگران هفت باب منزل مسکونی را تخلیه کردند.
او با تأکید بر ضرورت توجه مردم به هشدارهای هواشناسی و رعایت نکات ایمنی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا نیاز به کمک، میتوانند با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند و این شماره بهصورت شبانهروزی پاسخگوی مردم است.
منبع: هلال احمر