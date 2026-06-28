مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پست استان فارس با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین تکریم و معارفه مدیرکل پست استان فارس با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی برگزار شد.

علیرضا انصاری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام از صدر اسلام تاکنون، به‌ویژه ۱۵ هزار شهید سرافراز استان فارس، شهدای ماه مبارک رمضان و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور را مرهون ایثار و جانفشانی شهیدان دانست.

او همچنین با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، فرهنگ عاشورا را سرمشق خدمت صادقانه به مردم عنوان کرد و با اشاره به حدیثی از امام حسین (ع) اظهار داشت: نیازمندی‌های مردم به سوی شما، از نعمت‌های الهی است؛ پس از مراجعه مردم خسته و دلزده نشوید، زیرا اگر این نعمت را پاس ندارید، خداوند آن را از شما سلب کرده و به دیگری عطا خواهد کرد.

انصاری با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به مردم، مهم‌ترین رسالت مدیران و کارکنان نظام اداری است، افزود: تکریم ارباب‌رجوع، پاسخگویی شایسته و تلاش برای رفع مشکلات مردم باید همواره در صدر برنامه‌های مدیران قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس در ادامه با اشاره به سابقه دیرینه و جایگاه ریشه‌دار اداره‌کل پست، این مجموعه را از نهاد‌های اثرگذار و ماندگار در نظام خدمات‌رسانی کشور دانست و تصریح کرد: اداره‌کل پست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین و خدمات گسترده، نقشی مؤثر و انکارناپذیر در تسهیل زندگی روزمره مردم، توسعه ارتباطات و ارتقای کیفیت خدمات عمومی ایفا می‌کند.

او با تأکید بر اهمیت همدلی و انسجام ملی در عبور از شرایط حساس کنونی، خاطرنشان کرد: بی‌تردید وحدت، همبستگی مردم و تبعیت از تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، کشور را همچون گذشته از همه دشواری‌ها و مقاطع حساس با عزت و سربلندی عبور خواهد داد.

در پایان این مراسم، از خدمات جناب آقای روح الله عباسی، مدیرکل پیشین پست استان فارس، قدردانی و جناب اقای راست‌کردار به عنوان مدیرکل جدید پست استان فارس معرفی شد.

منبع: پست فارس

برچسب ها: پست فارس ، انسجام ملی ، تکریم و معارفه
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