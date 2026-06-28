شهروندخبرنگار ما فیلمی از شور و حال حماسی مردم انقلابی شهرستان سیمرغ استان مازندران در شب های اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان - در موج ۱۱۹ از تجمعات شب‌های اقتدار و مقاومت و در آستانه وداع با پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی سوگواران و عزاداران حسینی با حضور حماسی خود در میدان آیینی شهید کشوری شهر کیاکلا از توابع شهرستان سیمرغ استان مازندران گرد هم آمدند و یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را زنده نگه داشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سیدکمال عبدالمنافی - مازندران

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برچسب ها: شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ، سوژه خبری
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