باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی زارع خفری، احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی را گامی مؤثر در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تولید عنوان و اظهار کرد: با نصب نیروگاه خورشیدی در مجاورت چاه کشاورزی، ضمن امکان تأمین پایدار برق مورد نیاز برای پمپاژ آب، با فروش مازاد تولید برق به شبکه، ایجاد درآمد پایدار برای بهره‌برداران را فراهم کرده است.

او، ظرفیت فعلی نیروگاه‌های خورشیدی در استان فارس در بخش کشاورزی را ۲۱۰۰ کیلووات عنوان کرد و افزود: مشترکان کشاورزی در استان که ۸۰ درصد برق مورد نیاز خود را در روز از طریق پنل‌های خورشیدی تأمین کنند، می‌توانند علاوه بر بهره‌مندی خرید برق در ماه‌های غیرپیک بار، از شرط معافیت خاموشی مدیریت اضطراری بار در تابستان نیز برخوردار شوند.

زارع خفری با بیان اینکه احداث نیروگاه خورشیدی در بخش کشاورزی، علاوه بر رفع مشکل ناترازی انرژی و جلوگیری از قطع برق، به یک فرصت اقتصادی جذاب برای کشاورزان تبدیل شده است، تصریح کرد: این گروه از کشاورزان در بازه زمانی خرداد تا شهریور از ساعت ۱۱ الی ۱۶ از اعمال خاموشی مدیریت اضطراری بار معاف شده و امکان فروش برق تا ۵۸۵۴ تومان به ازای هرکیلووات‌ساعت را خواهند داشت.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ادامه به مزایای استفاده از انرژی خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: استفاده از انرژی خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی، راهکار مناسبی است که می‌تواند به طور همزمان به رفع برخی چالش‌ها در بخش کشاورزی کمک کند.

او ادامه داد: اولین مزیت استفاده از سیستم‌های خورشیدی با ظرفیت ۸۰ درصد دیماند مصرفی پمپ آب چاه‌های کشاورزی، معافیت از خاموشی‌های احتمالی است که این امر، امنیت و پایداری تولید محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهد؛ علاوه بر این، استفاده از انرژی خورشیدی برای چاه‌های آب کشاورزی، به کاهش فشار بر شبکه برق سراسری کمک می‌کند؛ چراکه با تزریق برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شبکه برق یا مصرف مستقیم برق تولیدشده، پمپ‌های آب چاه‌ها مستقل از شبکه، بخش اعظمی از برق مصرفی خود را تامین می‌کنند.

این مقام مسئول افزود: همچنین، نصب سیستم خورشیدی برای چاه‌های آب کشاورزی، می‌تواند به کاهش هزینه‌های برق و سوخت مصرفی برای کشاورزان منجر شود و از طریق فروش برق تجدیدپذیر به شبکه در طول سال، هزینه برق مصرفی پمپ‌های آب را تامین کند.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: انرژی خورشیدی یک منبع پاک و تجدیدپذیر است که استفاده از آن در راستای اهداف توسعه پایدار قرار دارد و استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی در مزارع کشاورزی نیز می‌تواند به عنوان یک راهکار نوآورانه برای توسعه پایدار، کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و افزایش درآمد کشاورزان عمل کند.

منبع: شرکت برق فارس