شاگردان اکرم قهرمانی در تایلند با برگزاری چهار جلسه تمرین و بررسی سطح بازی حریفان در مسابقات پرنسس کاپ، خود را برای آغاز رقابت‌های مرحله مقدماتی آماده می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران که روز جمعه پنجم تیرماه به شهر راتچاسیما در تایلند رسید، روز‌های شنبه و یکشنبه چهار جلسه تمرین توپی و بدنسازی در سالن‌های شماره یک و دو دانشگاه سوراناری این شهر برگزار کرد که سیستم تهویه مناسبی نداشت.

علاوه بر پیگیری تمرینات، کادر فنی تیم ایران شب گذشته شاهد دیدار فیلیپین و تایلند در مسابقات پرنسس کاپ بودند تا شناخت بیشتری نسبت به این حریفان آسیایی پیدا کنند که تایلندی‌ها سه بر صفر برنده شدند. همچنین امروز تیم ایران دیدار اندونزی و فیلیپین در رقابت‌های پرنسس کاپ را در سالن مسابقات تماشا خواهند کرد.

شاگردان اکرم قهرمانی فردا (دوشنبه هشتم تیر) یک دیدار دوستانه و تدارکاتی با ویتنام برگزار خواهند کرد تا برای شروع مسابقات آماده شوند و کادر فنی به نقاط ضعف و قوت تیم برای رقابت‌های رسمی آشنا شوند.

آیدا باقرنیا، سانیا بحری سفیدی، حدیث ارفع رفیعی، ثنا نقی پور، ستایش نصر اصفهانی، ماریا محمدی، یکتا کثیری، الینا لطفی‌نیا لداری، فاطمه همایون، ملینا غفرانی، سما یحیی پور، النا همایونی راد، عسل ولی پور و تارا شکی بازیکنان اعزامی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران به این رقابت‌ها هستند.

سارا افتخارزاده به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (مشاور فنی)، اکرم قهرمانی (سرمربی)، سمیه خردمند و تهمینه درگذنی (مربیان)، سمیه جماد شرف (بدنساز)، مرضیه نوروزی (آنالیزور)، سیده سایه موسوی (فیزیوتراپ) و نازنین کمالوند (ماسور) تیم ملی نوجوانان دختر را در این مسابقات همراهی می‌کنند.

تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران در گروه سوم مرحله مقدماتی با تیم‌های فیلیپین، اندونزی و ژاپن همگروه است که به ترتیب روز‌های چهارشنبه دهم تیر، پنج شنبه یازدهم تیر و جمعه دوازدهم تیر به مصاف آ‌نها می‌رود.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول و دوم چهار گروه به مرحله حذفی صعود می‌کنند تا برای رتبه‌های اول تا هشتم رقابت کنند و تیم‌های سوم و چهارم جدول نیز در ادامه مسابقات برای جایگاه نهم تا شانزدهم به میدان می‌روند.

برچسب ها: والیبال زنان ، والیبال
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