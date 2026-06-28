گرمای شدید در فرانسه باعث بیهوشی راننده اتوبوس شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647\u060c \u06cc\u06a9 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u062a\u0648\u0628\u0648\u0633 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06af\u0631\u0645\u0627\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0647\u0648\u0627 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0628\u06cc\u0647\u0648\u0634\u06cc \u0634\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062a\u0641\u0627\u0642\u060c \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0648\u0633\u06cc\u0644\u0647 \u0646\u0642\u0644\u06cc\u0647 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f \u0648 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f.\n