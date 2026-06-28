باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گرمای شدید در فرانسه باعث بیهوشی راننده اتوبوس شد + فیلم

یک راننده اتوبوس در فرانسه به دلیل گرمای شدید هوا هنگام رانندگی دچار بیهوشی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فرانسه، یک راننده اتوبوس به دلیل گرمای شدید هوا هنگام رانندگی دچار بیهوشی شد و در نتیجه این اتفاق، راننده کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و حادثه رخ داد.

مطالب مرتبط
گرمای شدید در فرانسه باعث بیهوشی راننده اتوبوس شد + فیلم
young journalists club

کشوری که دیگر نماد آزادی نیست + فیلم

گرمای شدید در فرانسه باعث بیهوشی راننده اتوبوس شد + فیلم
young journalists club

فرانسه ششمین کشور ضداسرائیلی در جهان است + فیلم

گرمای شدید در فرانسه باعث بیهوشی راننده اتوبوس شد + فیلم
young journalists club

شکست دیپلماسی در برابر آتش صهیونیست‌ها + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
از انزوای بین‌المللی تا اهرم تنگه هرمز؛ اسکای نیوز از «برتری نظامی منحصر‌به‌فرد» ایران می‌گوید + فیلم
۴۸۶

از انزوای بین‌المللی تا اهرم تنگه هرمز؛ اسکای نیوز از «برتری نظامی منحصر‌به‌فرد» ایران می‌گوید + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
اذعان ژنرال اردنی به توان بالای تسلیحاتی ایران + فیلم
۴۵۹

اذعان ژنرال اردنی به توان بالای تسلیحاتی ایران + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
روایت مادر شهید از توسل به شهید حاجی زاده برای پیدا شدن پیکر فرزندش + فیلم
۴۱۸

روایت مادر شهید از توسل به شهید حاجی زاده برای پیدا شدن پیکر فرزندش + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
حضور عراقچی در محل شهادت سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه بغداد + فیلم
۳۹۵

حضور عراقچی در محل شهادت سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه بغداد + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
مهد آزادی بیان به روایت تصویر + فیلم
۳۷۸

مهد آزادی بیان به روایت تصویر + فیلم

۰۷ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha