معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس، در نشستی با نمایندگان اصناف شیراز، بر نقش حیاتی اصناف در تحقق امنیت پایدار و پیشگیری از جرائم تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمید افرامن در جمع نمایندگان اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و همچنین سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کلانشهر شیراز، با تبریک روز ملی اصناف؛ اصناف را یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی کشور دانست و گفت: امنیت پایدار بدون مشارکت مردم و اصناف محقق نخواهد شد.
او با اشاره به نقش واحدهای صنفی در جامعه، افزود: اصناف به واسطه ارتباط مستمر با شهروندان، ظرفیت ارزشمندی در شناسایی آسیبهای اجتماعی، پیشگیری از جرائم و افزایش احساس امنیت عمومی دارند و میتوانند در کنار پلیس نقش مؤثری در تحقق امنیت اجتماعی ایفا کنند.
سرهنگ افرامن بر توسعه همکاریهای مشترک میان پلیس، اتاق اصناف و شهرداری شیراز تأکید کرد و گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس آمادگی دارد خدمات مشاورهای رایگان در حوزههای اجتماعی، خانوادگی، پیشگیری از اعتیاد، مهارتهای زندگی و کاهش آسیبهای اجتماعی را از طریق مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی پلیس به فعالان صنفی و خانوادههای آنان ارائه کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خاطر نشان کرد: هر واحد صنفی میتواند به عنوان یک پایگاه فرهنگی و اجتماعی در ترویج قانونمداری، مسئولیتپذیری اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نقشآفرین باشد.
در پایان این نشست، به مناسبت گرامیداشت روز ملی اصناف، از حاضران در جلسه به نمایندگی از سایر صنوف با اهدای هدایای فرهنگی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس تقدیر شد.
منبع: اصناف فارس