در طول موج گرمای بی‌سابقه‌ای که بخش زیادی از اروپای غربی را برای چند روز در بر گرفته است، حدود ۱۰۰۰ مرگ و میر بیشتر از حد انتظار در فرانسه رخ داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامات بهداشت فرانسه روز یکشنبه اعلام کردند که در طول موج گرمای بی‌سابقه‌ای که بخش زیادی از اروپای غربی را برای چند روز در بر گرفته است، حدود ۱۰۰۰ مرگ و میر بیشتر از حد انتظار رخ داده است.

سازمان بهداشت عمومی فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از ۲۴ ژوئن، تقریباً ۱۰۰۰ مورد مرگ اضافی (آمار غیرتجمیعی) در مقایسه با مرگ‌های ثبت شده در ماه‌های گذشته مشاهده شده است.»

این سازمان اعلام کرد مناطقی که تحت هشدار قرمز گرما قرار دارند، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و ۸۵ درصد از مرگ‌ها مربوط به افراد ۶۵ سال به بالا بوده است.

این سازمان اعلام کرد که شدیدترین افزایش‌ها مربوط به افرادی است که در خانه فوت می‌کنند، به ویژه در منطقه ایل-دو-فرانس که شامل پاریس و حومه آن می‌شود.

در این بیانیه آمده است: «این مشاهده به عنوان یادآوری نیاز به اقدامات همبستگی نسبت به افرادی است که منزوی هستند یا تنهایی عمیقی را تجربه می‌کنند، از جمله در مناطق بسیار شهری.»

این سازمان تأکید کرد که این ارقام اولیه هستند و احتمالاً کمتر از حد واقعی هستند.

پس از روز‌ها دمای طاقت‌فرسا که در بسیاری از مناطق به بالای ۴۰ درجه سانتیگراد رسید، گرما روز یکشنبه در سراسر فرانسه کاهش یافت.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: گرمای هوا ، گرما در اروپا
خبرهای مرتبط
گرم‌ترین روز پاریس منجر به جان باختن ۵۵ نفر شد
موج گرما فرانسه را به آشوب کشاند؛ مردم برای خرید کولر تخفیف‌خورده با یکدیگر درگیر شدند
موج گرمای مرگبار در فرانسه؛ ۱۰۹ فوتی طی ۲۴ ساعت در پاریس ثبت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نقش کلیدی اردن در حملات آمریکا به ایران
افول پارادایم «پیروزی مطلق» نظامی؛ ایران چگونه آمریکا را به میز مذاکره وادار کرد؟
ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، از بازگشت قریب‌الوقوع خود خبر داد
گزارش نیویورک‌تایمز از اینکه چرا ترامپ دیگر محبوب آمریکایی‌ها نیست؟
ونس در برابر روبیو؛ آیا تیم ترامپ بر سر ایران و لبنان دچار تفرقه است؟
عمان با «عوارض ترانزیت» بر کشتی‌ها در تنگه هرمز مخالف است
تداوم تجاوزات اسرائیل در خاک سوریه با وجود محکومیت اعراب
افزایش خطر درگیری مستقیم اروپا با مسکو تا پیش از ۲۰۳۰
از کلینتون تا ترامپ؛ سقوط آزاد قدرت نرم آمریکا/جهان دیگر مجذوب واشنگتن نیست
کودکان غزه قربانی محاصره رژیم اسرائیل
آخرین اخبار
نماینده سابق کنگره: جنگ تجارت سودآور آمریکا است
ونس در برابر روبیو؛ آیا تیم ترامپ بر سر ایران و لبنان دچار تفرقه است؟
از کلینتون تا ترامپ؛ سقوط آزاد قدرت نرم آمریکا/جهان دیگر مجذوب واشنگتن نیست
اسلواکی: لبنان نباید به «غزه‌ای دیگر» تبدیل شود
نقش کلیدی اردن در حملات آمریکا به ایران
عمان با «عوارض ترانزیت» بر کشتی‌ها در تنگه هرمز مخالف است
کودکان غزه قربانی محاصره رژیم اسرائیل
تداوم تجاوزات اسرائیل در خاک سوریه با وجود محکومیت اعراب
افول پارادایم «پیروزی مطلق» نظامی؛ ایران چگونه آمریکا را به میز مذاکره وادار کرد؟
گزارش نیویورک‌تایمز از اینکه چرا ترامپ دیگر محبوب آمریکایی‌ها نیست؟
ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، از بازگشت قریب‌الوقوع خود خبر داد
افزایش خطر درگیری مستقیم اروپا با مسکو تا پیش از ۲۰۳۰
ترامپ: نشست دوحه می‌تواند مهم باشد!
چین پرواز هواپیما‌های سبک را ممنوع کرد
امارات ممنوعیت سفر به لبنان را لغو کرد
تخمین سازمان ملل درباره ۱۰ هزار قربانی در زلزله اخیر ونزوئلا
شمار شهدای لبنان افزایش یافت
حضور فرمانده سنتکام در بیروت برای گفت‌و‌گو در مورد توافق اخیر با اسرائیل
قطر فعالیت‌های دریایی غیرتجاری را به حالت تعلیق درآورد
کاتس: هیچ عقب‌نشینی از جنوب لبنان صورت نمی‌گیرد
دیوان عالی آمریکا درخواست تجدیدنظر ترامپ در پرونده فساد اخلاقی را رد کرد
ترکیه حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را به شدت محکوم کرد
عمان: کشور‌های خلیج فارس بر سر کاهش تنش توافق دارند
رژیم صهیونیستی ۵۴ کودک فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رسانده است
تیراندازی در آلمان ۵ کشته بر جا گذاشت
ادعای ترامپ: نشست با ایران سه‌شنبه در دوحه برگزار می‌شود
۱.۸ میلیون نفر در ونزوئلا نیازمند کمک هستند
اولین سفر رسمی وزیر خارجه عراق به سوریه
گروهی از یهودیان بلژیک با نامه‌ای سرگشاده خواستار تحریم اسرائیل شدند
نتانیاهو: تهدیدات ترکیه را جدی می‌گیریم