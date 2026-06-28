باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامات بهداشت فرانسه روز یکشنبه اعلام کردند که در طول موج گرمای بی‌سابقه‌ای که بخش زیادی از اروپای غربی را برای چند روز در بر گرفته است، حدود ۱۰۰۰ مرگ و میر بیشتر از حد انتظار رخ داده است.

سازمان بهداشت عمومی فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از ۲۴ ژوئن، تقریباً ۱۰۰۰ مورد مرگ اضافی (آمار غیرتجمیعی) در مقایسه با مرگ‌های ثبت شده در ماه‌های گذشته مشاهده شده است.»

این سازمان اعلام کرد مناطقی که تحت هشدار قرمز گرما قرار دارند، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و ۸۵ درصد از مرگ‌ها مربوط به افراد ۶۵ سال به بالا بوده است.

این سازمان اعلام کرد که شدیدترین افزایش‌ها مربوط به افرادی است که در خانه فوت می‌کنند، به ویژه در منطقه ایل-دو-فرانس که شامل پاریس و حومه آن می‌شود.

در این بیانیه آمده است: «این مشاهده به عنوان یادآوری نیاز به اقدامات همبستگی نسبت به افرادی است که منزوی هستند یا تنهایی عمیقی را تجربه می‌کنند، از جمله در مناطق بسیار شهری.»

این سازمان تأکید کرد که این ارقام اولیه هستند و احتمالاً کمتر از حد واقعی هستند.

پس از روز‌ها دمای طاقت‌فرسا که در بسیاری از مناطق به بالای ۴۰ درجه سانتیگراد رسید، گرما روز یکشنبه در سراسر فرانسه کاهش یافت.

منبع: خبرگزاری فرانسه