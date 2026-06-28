رئیس سازمان چای کشور شرایط جوی مناسب را عامل ارتقای کیفیت برگ سبز و چای خشک تولیدی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور در جریان بازدید از کارخانجات چای شرق گیلان با اشاره به روند خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: از آغاز فصل برداشت تاکنون بیش از ۶۲ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران دو استان گیلان و مازندران خریداری شده که ارزش اقتصادی آن به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان میرسد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مطالبات چایکاران پرداخت شده است، افزود: تاکنون یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بهای برگ سبز خریداریشده به حساب چایکاران واریز شده و پرداخت مابقی مطالبات نیز مطابق برنامه در حال انجام است.
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به فعالیت کارخانههای فرآوری چای بیان کرد: برگ سبز خریداریشده توسط ۱۶۰ کارخانه چایسازی فرآوری شده و تاکنون حدود ۱۶ هزار تن چای خشک از این میزان تولید شده است.
جهانساز کیفیت برگ سبز چای در سال جاری را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: به دلیل شرایط مناسب جوی، کیفیت برگ سبز چای نسبت به چند سال گذشته بهبود یافته و این موضوع در کیفیت چای خشک تولیدی نیز تأثیرگذار بوده است.
وی با اشاره به پیشبینی میزان خرید برگ سبز چای در سال جاری خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد میزان خرید برگ سبز چای تا پایان فصل برداشت از ۱۳۰ هزار تن فراتر خواهد رفت و استقبال چایکاران از برداشت و تحویل محصول نیز نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
رئیس سازمان چای کشور همچنین با اشاره به وضعیت بازار چای داخلی اظهار کرد: فروش چای خشک تولیدی سال جاری در کارخانههای چایسازی، به دلیل کیفیت مطلوب محصول، با استقبال کمسابقه بازار داخلی مواجه شده و روند فروش نسبت به سالهای گذشته شرایط بسیار مناسبی دارد.