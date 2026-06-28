معاون قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: این استان با کسب عنوان «استان برتر» در رویداد ملی قرآنی «حافظ‌شو»، جایگاه پیشگام خود را در عرصه ترویج فرهنگ قرآنی اثبات کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سارا گرگین گفت: استان فارس با تکیه بر هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی و مشارکت گسترده مردمی، با کسب عنوان «استان برتر» در رویداد ملی قرآنی «حافظ‌شو»، جایگاه پیشگام خود را در عرصه ترویج فرهنگ حفظ و تدبر قرآن کریم در کشور به اثبات رساند.

او ادامه داد: رویداد حافظ‌شو، فرصتی طلایی برای شناسایی و شکوفایی استعداد‌های نهفته در میان کودکان و نوجوانان بود تا استان فارس بتواند با عملکردی درخشان، در سطح کشور بدرخشد.

معاون قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تأکید بر تداوم این مسیر، افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در خانه‌های قرآن و مؤسسات تخصصی، تلاش خواهد شد تا این رتبه برتر، نقطه آغازی برای اجرای برنامه‌های جامع‌تر در حوزه‌ی آموزش و ترویج مفاهیم قرآنی باشد.

گرگین گفت: طرح «حافظ شو» با هدف جذب نسل جوان و نوجوان به سوی کلام وحی طراحی شده و از طریق یک اپلیکیشن تعاملی و بسیار جذاب اجرا می‌شود. این طرح؛ یک نرم‌افزار است که به راحتی از طریق فروشگاه‌های داخلی مانند بازار و مایکت قابل دریافت است و تمام فعالان قرآنی اعم از: حافظان، مربیان، قرآن‌آموزان و اساتید می‌توانند در این سامانه عضو شوند.

معاون قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تصریح کرد: این مسابقه کشوری نه تنها برای قرآن‌آموزان، بلکه برای کل موسسات درای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل تعمیم می‌باشد، به گونه‌ای که بر اساس سطح مشارکت و موفقیت قرآن‌آموزان، مبالغی به عنوان پاداش و حمایت مالی به حساب موسسات واریز خواهد شد.

منبع: ارشاد فارس

برچسب ها: استان فارس ، کسب مقام برتر ، رویداد قرآنی ، حافظ کل ، فرهنگ و ارشاد فارس
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