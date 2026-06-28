در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با ریزش ۱۰۰ هزار و ۷۸۷ واحد در سطح ۵ میلیون و ۷۵ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با ریزش ۱۰۰ هزار و ۷۸۷ واحد در سطح ۵ میلیون و ۷۵ هزار واحدی ایستاد. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، شپنا، وفیروزه و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۲۰ هزار و ۳۰۵ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۱۷ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فراورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۶  هزار و ۶۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین شیمیایی و بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

شپنا، پالایش و وبملت بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، شستا و خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بازار سرمایه ، بورس ایران
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