سردار علیدوست گفت: مشمولان متولد سال ۱۳۸۷ برای زیارت عتبات عالیات به ویژه پیاده روی اربعین حسینی نیاز به دریافت مجوز خروج از کشور ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رحمان علیدوست در توضیح بیشتر اظهار کرد: مشمولان متولد سال ۱۳۸۷ برای شرکت در مراسم ویژه پیاده روی اربعین حسینی نیازی به دریافت مجوز خروج از کشور از سازمان وظیفه عمومی فراجا ندارند و می‌بایست برای دریافت گذرنامه اقدام کنند.

وی گفت: کلیه مشمولان غیر غایب دانش آموز، دانشجو و طلاب حوزه‌های علمیه، متعهدین خدمت به دستگاه‌های دولتی که تعهد آنان ثبت شده و قصد زیارت عتبات عالیات را درماه‌های محرم و صفر بویژه ایام اربعین حسینی دارند، می‌توانند تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (پایان ماه صفر) بدون نیاز به سپردن وثیقه برای یکبار از مجوز خروج از کشور بهره‌مند شوند.

سردارعلیدوست بیان کرد: مشمولان برای شرکت در این سفرمعنوی می‌توانند از طریق سامانه سخا www.sakha.epolice.ir و به صورت اینترنتی برای خروج از کشور اقدام کنند. همچنین دانشجویانی که در مهلت معرفی در حال تحصیل می‌باشند، می‌توانند حداکثر تا ۷ روز قبل از اتمام مهلت معرفی از مجوز خروج از کشور ویژه پیاده روی اربعین حسینی بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: متعهدین خدمت به دستگاه‌های دولتی که تعهد آنان در سامانه وظیفه عمومی ثبت شده است نیز می‌توانند به صورت اینترنتی از طریق سامانه سخا بدون سپردن وثیقه از مجوز خروج از کشور بهره‌مند شوند، همچنین افرادی که تعهد آنان در سامانه وظیفه عمومی ثبت نشده می‌بایست نسبت به ثبت تعهد خود در دفاتر پلیس +۱۰ اقدام کنند.

وی افزود: دارندگان برگ آماده به خدمت بدون غیبت درصورتی که تاریخ بازگشت آنان از عتبات عالیات یک روز قبل از تاریخ اعزام به خدمت می‌باشد، می‌توانند برای دریافت یکبار مجوز خروج از کشور، ویژه پیاده روی اربعین حسینی، بدون نیاز به سپردن وثیقه از طربق سامانه‌ی سخا اقدام نمایند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهارکرد: مشمولانی که وضعیت معافیت سربازی آنان در زمینه کفالت، پزشکی و یا موارد خاص بدون غیبت سربازی درحال رسیدگی می‌باشد، می‌توانند از مجوز خروج از کشور در ایام اربعین حسینی بهره‌مند شوند، همچنین دارندگان معافیت موقت کفالت و پزشکی نیز می‌توانند از تسهیلات مذکور بهره‌مند شوند.

سردارعلیدوست افزود: کارکنان وظیفه حین خدمت که قصد زیارت عتبات عالیات را دارند نیز می‌بایست برای دریافت مجوز خروج از کشور از طریق نیروی انسانی یگان خدمتی خود اقدام کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: سازمان وظیفه عمومی ، پیاده روی اربعین
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