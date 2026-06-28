دبیر علمی انجمن اورولوژی ایران گفت: نگه داشتن ادرار و اختلال در دفع ادرار سبب بروز عفونت دستگاه ادراری خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد هادی رادفر دبیر علمی انجمن اورولوژی ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از علت‌های اصلی مراجعه مردان به متخصص، عارضه واریس بیضه است البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۸۰ درصد از مواقع بیماری واریس بیضه سبب ناباروری در بین مردان نخواهد شد.

به گفته وی، درمان واریس بیضه برای ناباروری به صورت جراحی است و پیشرفت ایران در حوزه درمان ناباروری کاملا محسوس است. رادفر همچنین تاکید کرد که مهم ترین علت مراجعه مردم به اورولوژیست به دلیل موضوع ناباروری است. 

وی بیان کرد: نگه داشتن ادرار و اختلال در دفع ادرار سبب بروز عفونت دستگاه ادراری خواهد شد.

برچسب ها: سنگ کلیه ، عفونت ادراری کودکان
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