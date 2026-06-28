رئیس‌جمهوری، خواستار تعامل و هم‌افزایی میان دولت و قوه قضائیه برای حل مشکلات و تقویت سرمایه اجتماعی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه، با تأکید بر اینکه تحقق عدالت در گرو استقرار دادرسی عادلانه و اجرای بی‌طرفانه قانون است، از قضات، مدیران و کارکنان دستگاه قضایی به عنوان پاسداران حقوق مردم و حافظان اعتماد عمومی یاد کرد.

متن پیام رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:

«عدالت، روح زنده حکمرانی، ستون استوار اعتماد عمومی و گوهر گران‌بهای حیات اجتماعی ملت‌هاست؛ حقیقتی که در پرتو آن امنیت، پیشرفت، کرامت انسانی و همبستگی ملی معنا می‌یابد و جامعه مسیر تعالی و شکوفایی را می‌پیماید.

تحقق این حقیقت والا در عرصه حکمرانی، بیش از هر چیز در گرو عدالت قضایی و بی‌طرفی در اعمال قانون است. از همین رو، قضاوت عادلانه و پاسداری از قانون جایگاهی ممتاز می‌یابد و خدمت‌گزاران عرصه عدالت، نقشی بی‌بدیل در استحکام بنیان‌های اخلاقی، حقوقی و اجتماعی کشور بر عهده دارند.

هفته قوه قضائیه، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت این رسالت انسانی و یادآور نام و راه شهید آیت‌الله بهشتی است؛ بزرگ‌مردی که با مجاهدت‌های فکری و عملی خویش و سرانجام با نثار خون پاک خود و جمعی از یاران وفادار امام و انقلاب، میراثی ماندگار در استقرار عدالت، حاکمیت قانون و صیانت از استقلال کشور بر جای گذاشت.

امسال، تقارن هفته قوه قضائیه با ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی، اهمیت خاصی به این مناسبت بخشیده است. نهضت عاشورا، مکتب جاودانه علیه بی‌عدالتی، دفاع از کرامت انسان و ایستادگی در برابر ظلم و فساد است که دستگاه قضایی در مسیر تحقق این آرمان‌های بلند، رسالتی بزرگ و تاریخی بر دوش دارد.

امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ما نیازمند گسترش عدالت، تحکیم اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی است. دادرسی عادلانه، حفظ حقوق شهروندان، مبارزه با فساد، دفاع از حقوق عامه، کاربست رأفت اسلامی و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم، از مهم‌ترین پایه‌های حکمرانی مردمی و از مطالبات جدی ملت بزرگ ایران است.

در شرایطی که کشور برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به افق‌های بلند توسعه، نیازمند درک مشترک، انسجام و همراهی در همه ارکان نظام است، تعامل سازنده و هم‌افزایی میان دولت و قوه قضائیه می‌تواند زمینه‌ساز گشایش‌های مؤثر در حل مشکلات مردم، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، ارتقای امنیت حقوقی و بهبود فضای کسب‌وکار باشد. بی‌تردید، خدمت صادقانه به مردم و رفع مشکلات آنان، فصل مشترک مأموریت‌های همه دستگاه‌های کشور و مهم‌ترین معیار موفقیت در نظام اسلامی است.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام دستگاه قضایی، به‌ویژه شهید آیت‌الله بهشتی و یارانش، هفته قوه قضائیه را به رئیس محترم قوه قضائیه، قضات شریف، مدیران، کارکنان و همه خدمت‌گزاران خدوم این نهاد سرنوشت‌ساز تبریک می‌گویم و از تلاش‌های ارزشمند آنان در پاسداری از قانون، احقاق حق، استقرار عدالت و دفاع از حقوق مردم قدردانی می‌کنم.

امیدوارم در پرتو عنایات الهی، رهنمود‌های رهبری عالی‌قدر و با تأسی به سیره نورانی حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شاهد توفیقات روزافزون دستگاه قضایی و ساختن ایرانی آباد، پیشرفته و برخوردار از امنیت، آرامش و انصاف باشیم.»

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، قوه قضاییه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۰۷ تير ۱۴۰۵
مجدد . حرف صد من یک غاز
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۰۷ تير ۱۴۰۵
مسبب گرانی و تورم فعلی ناشی از نادیده گرفتن ذخایر و برکات کشور و بی‌کفایتی در اجرای ثبات قیمت کالاهای اساسی است .
شعارهای انتخاباتی ندهید که وقت عمل است .
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۰۷ تير ۱۴۰۵
صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی طبق مقررات نبوده؛ میدری وزیر تعاون، رفاه اجتماعی باید پاسخگو باشد سازمان تامین اجتماعی باید دیرکرد معوقات حقوق بازنشستگان سال 1404 و هم دیرکرد سال 1405 معوقات حقوق بازنشستگان اجتماعی را پرداخت کند چون به خاطر که بانک ها دیرکرد وام یک روز را هم دریافت می کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۸ ۰۸ تير ۱۴۰۵
واریز معوقات حقوق بازنشستگان با جریمه دیر کرد در این ماه
Iran (Islamic Republic of)
جمعی از بازنشستگان مخابرات منطقه تهران
۱۹:۰۳ ۰۷ تير ۱۴۰۵
تاریخ : ۷ - تیر - ۱۴۰۵
پرداخت مطالبات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از مهر ماه سال ۱۴۰۴ تاکنون هیچ خبری نیست و متأسفانه هیچ کسی هم در مخابرات منطقه تهران، شرکت مخابرات ایران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست و از مهر ماه سال ۱۴۰۴ تاکنون هم نبوده است چرا؟
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۸:۱۶ ۰۷ تير ۱۴۰۵
بنده از اسفند ماه سال 1402 تاکنون در مورد کم کردن حقوق و سایر مزایای توسط سازمان تامین اجتماعی در رسانه های بیش از 999 هزار بار شکایت و اعتراض کرده ام ولی اما متأسفانه دولت، مسئولان، نمایندگان مجلس و... هیچ کاری و اقدامی نکردند و 100 درصد فقط سکوت اختیار کردند چرا؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۰۷ تير ۱۴۰۵
پرداخت رفاهیات 6 میلیون تومانی بازنشستگان و فرهنگیان بازنشسته از این ماه/ شرکت مخابرات ایران و در سایه سکوت دولتمردان، مسئولان، نمایندگان مجلس و... از سال 1400 الی شهریور 1404 مبلغ 1 میلیون و 400 هزار تومان رفاهیات هر ماه به بازنشستگان مخابرات منطقه تهران واریز می کند چرا؟
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Iran (Islamic Republic of)
جمعی از بازنشستگان مخابرات منطقه تهران
۱۶:۳۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
امروز یکشنبه 7 خرداد 1405 هست که هنوز فیش حقوق مهر ماه سال 1404 تاکنون صدور نشده است ولی متأسفانه هیچ خبری فیش حقوق بازنشستگان مخابرات منطقه تهران نیست چرا؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۰۷ تير ۱۴۰۵
و اطاعت از ولی امر مسلمین یعنی حضرت آیت الله سید مجتی خامنه ای بر همه مسئولین فرض است. ما مردم مبعوث شده پشت رهبر و خواسته های رهبر می مانیم. الله اکبر خامنه ای رهبر
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۰۷ تير ۱۴۰۵
مابه التفاوت فروردین اردیبهشت چی شد
چرا مابه التفاوت فروردین اردیبهشت واریز نمیکنید به خدا وام دارم چهارتا بچه دارم چه وضعیه شما قول دادین سی خردادواریز میشه چی شد الان هفت تیر ولی واریز نکردین به مردم قول سر خرمن ندین مال خودمونو به خودمون میخواین بدین زورتون میاد به خدا انصاف نیست ما به این بدبختی زندگی کنیم پول نداریم یک خوراکی واسع بچه هامون بخریم شمارو به امام حسین قسمتون میدم سریع تر توی همین یک دو روز واریز کنین وامم مونده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۰۷ تير ۱۴۰۵
صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی طبق مقررات نبوده؛ میدری وزیر تعاون، رفاه اجتماعی باید پاسخگو باشد سازمان تامین اجتماعی باید دیرکرد معوقات حقوق بازنشستگان سال 1404 و هم دیرکرد سال 1405 معوقات حقوق بازنشستگان اجتماعی را پرداخت کند چون به خاطر که بانک ها دیرکرد وام یک روز را هم دریافت می کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۰۸ تير ۱۴۰۵
صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی طبق مقررات نبوده؛ میدری وزیر تعاون، رفاه اجتماعی باید پاسخگو باشد سازمان تامین اجتماعی باید جریمه دیر کرد معوقات حقوق بازنشستگان سال 1404 و هم جریمه دیر کرد سال 1405 معوقات حقوق بازنشستگان اجتماعی را پرداخت کند چون به خاطر که بانک ها دیرکرد وام یک روز را هم دریافت می کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۰۸ تير ۱۴۰۵
باسلام

من نمیدانم نمایندگان مجلس،کانون بازنشستگان ،وزیر کار و سایر مسئولان چرا به فکر بازنشستگان نیستند.آخه مثل روز روشنه که امسال افزایش قانونی درست انجام نشده و سازمان داره از جیب بازنشستگان مظلوم دزدی می‌کنه.دعا میکنم خدا به حق این ماه عزیز که متعلق است به آقا اباعبدالله الحسین علیه السلام حقوق قانونی درست بشه
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