باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رابرت فیکو، نخست‌وزیر اسلواکی، روز شنبه با انتقاد شدید از بسته کمک‌های عظیم چند میلیارد دلاری که قرار است موضوع اصلی نشست آتی ناتو در آنکارا باشد، این ابتکار را رد کرد.

به گزارش رسانه اسلواکی، فیکو قصد دارد هفته آینده با مقامات ارشد قانون اساسی این کشور از جمله وزیر دفاع مشورت کند و هدف او اطمینان از این است که هیئت اسلواکی در نشست آنکارا هیچ گونه مأموریتی برای تأیید یا مشارکت در تصمیمات مربوط به وام‌های نظامی یا کمک‌های مالی بیشتر به اوکراین نداشته باشد.

فیکو با اشاره به خطر تشدید شدید درگیری، هشدار داد که ممکن است یک پهپاد به یک ساختمان آپارتمانی برخورد کند و جنگ جهانی سوم آغاز شود. وی تأکید کرد که اسلواکی از جنگ حمایت نمی‌کند و هزینه‌های نظامی اوکراین را پرداخت نخواهد کرد. این موضع فیکو با مخالفت گسترده‌تر او با طرح‌هایی برای ادغام اوکراین در نهاد‌های غربی همخوانی دارد. او پیشتر پیشنهاد صدراعظم آلمان برای اعطای عضویت «همکار» به اوکراین در اتحادیه اروپا را نیز رد کرده بود. کی‌یف نیز نگران است که راه‌حل‌های موقت، مسیر الحاق کامل به اتحادیه اروپا را کند یا پیچیده کند.

منبع: کی یف پست