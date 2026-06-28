باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - در این نشست که با هدف همافزایی دستگاه قضا و قوه مقننه برگزار شد، رئیسکل دادگستری استان کردستان با اشاره به حجم مراجعات مردمی، دستگاه قضا و نمایندگان مجلس را «ملجأ و پناهگاه مردم» خواند و اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای استان، تمرکز بر سه حوزه «مرز، معدن و کشاورزی» کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم کردستان است.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه، خواستار مساعدت نمایندگان مجلس برای تأمین زمین جهت احداث ساختمانهای دادگستری در دیواندره و دهگلان و همچنین بازسازی زندان مریوان شد.
انتقاد نمایندگان از تورم و وضعیت مرزها
در این جلسه، مجمع نمایندگان استان کردستان نیز ضمن انتقاد از نرخ تورم و فشارهای معیشتی بر خانوارها، خواستار ورود دستگاههای اجرایی برای ساماندهی این وضعیت شدند.
امید کریمیان، رئیس مجمع نمایندگان استان، وضعیت کنونی مرز باشماق مریوان را نیازمند تدابیر فوری و اصلاحی دانست.
همچنین سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران، برخورد قاطع با مفاسد در بدنه دستگاههای اجرایی و مقابله با زمینخواری را مطالبه اصلی مردم دانست و تصریح کرد: تعیین تکلیف و سنددار کردن اراضی ملی، راهکار اساسی برای پیشگیری از دستاندازی به بیتالمال و افزایش سرمایه اجتماعی است.
اهدای کمک به حساب «خیریه صلح»
یکی از خروجیهای این نشست چهارساعته، توافق نمایندگان مجلس برای حمایت مالی از «خیریه صلح» بود.
این اقدام با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش، آزادسازی محکومان جرایم مالی غیرعمد و مشارکت در پرداخت دیون اصحاب دعوا صورت گرفت.
در پایان این نشست، بر تداوم جلسات مشترک میان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس به منظور پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای قوانین در استان تأکید شد.