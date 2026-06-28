معاون سرمایه‌گذاری ساتبا گفت: توسعه نیروگاه‌های بادی کلید خورده است و در فاز نخست حدود ۸۲۰ مگاوات قرارداد منعقد شده است که از این مقدار پیش‌بینی می‌شود ۱۰۰ مگاوات تا چند ماهه آینده  آغاز عملیات اجرایی داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون سرمایه‌گذاری ساتبا در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تا پایان سال، برنامه‌ریزی انجام شده برای رسیدن به ظرفیت ۱۱ هزار مگاوات در حوزه تجدیدپذیر‌ها در دستور کار قرار دارد و در این‌باره برنامه‌های جدیدی نیز طراحی شده است تحقق این هدف مستلزم تأمین مالی و تهیه تجهیزات موردنیاز است.

او افزود: دلیل تأکید بر آمادگی کامل این است که ظرفیت‌سنجی‌ها و ساختگاه‌های لازم حتی برای توسعه تا سطح ۱۵ هزار مگاوات نیز شناسایی شده است.

محمدنژاد سیگارودی تأکید کرد: امیدواریم با مشارکت صندوق توسعه ملی در کنار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و همچنین ظرفیتی که از طریق صندوق تامین مالی خواهد شد، روند تحقق این برنامه با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا ادامه داد: همزمان با این اقدامات، توسعه نیروگاه‌های بادی کلید خورده است و در فاز نخست حدود ۸۲۰ مگاوات قرارداد منعقد شده است که از این مقدار پیش‌بینی می‌شود ۱۰۰ مگاوات تا چند ماهه آینده  آغاز عملیات اجرایی داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: زمان احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌های بادی به دلیل ماهیت این نوع نیروگاه‌ها بیشتر از نیروگاه‌های خورشیدی است؛ از همین رو بخش مهمی از هدف‌گذاری‌ها براساس این شرایط تنظیم شده است.

محمدنژاد سیگارودی گفت: با توجه به شروع برنامه‌های جدید و انعقاد بخشی از قرارداد‌ها با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، پیش‌بینی می‌شود نیروگاه‌های بادی مورد اشاره تابستان آینده وارد مدار تولید شوند.

برچسب ها: وزارت نیرو ، ساتبا
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