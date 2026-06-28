باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون سرمایه‌گذاری ساتبا در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تا پایان سال، برنامه‌ریزی انجام شده برای رسیدن به ظرفیت ۱۱ هزار مگاوات در حوزه تجدیدپذیر‌ها در دستور کار قرار دارد و در این‌باره برنامه‌های جدیدی نیز طراحی شده است تحقق این هدف مستلزم تأمین مالی و تهیه تجهیزات موردنیاز است.

او افزود: دلیل تأکید بر آمادگی کامل این است که ظرفیت‌سنجی‌ها و ساختگاه‌های لازم حتی برای توسعه تا سطح ۱۵ هزار مگاوات نیز شناسایی شده است.

محمدنژاد سیگارودی تأکید کرد: امیدواریم با مشارکت صندوق توسعه ملی در کنار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و همچنین ظرفیتی که از طریق صندوق تامین مالی خواهد شد، روند تحقق این برنامه با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا ادامه داد: همزمان با این اقدامات، توسعه نیروگاه‌های بادی کلید خورده است و در فاز نخست حدود ۸۲۰ مگاوات قرارداد منعقد شده است که از این مقدار پیش‌بینی می‌شود ۱۰۰ مگاوات تا چند ماهه آینده آغاز عملیات اجرایی داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: زمان احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌های بادی به دلیل ماهیت این نوع نیروگاه‌ها بیشتر از نیروگاه‌های خورشیدی است؛ از همین رو بخش مهمی از هدف‌گذاری‌ها براساس این شرایط تنظیم شده است.

محمدنژاد سیگارودی گفت: با توجه به شروع برنامه‌های جدید و انعقاد بخشی از قرارداد‌ها با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، پیش‌بینی می‌شود نیروگاه‌های بادی مورد اشاره تابستان آینده وارد مدار تولید شوند.