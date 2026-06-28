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باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - لاله واژگون، اشک مریم، گل اشک یا به زبان ترکی آغلاغان گلی که این روزها در دامنه سهند به شکوفه نشسته و زیبایی منطقه را دو چندان کرده است.
این گل در دامنههای سهند خرداد ماه به شکوفه مینشیند و زیبایی خاصی به طبیعت تورپاخلو، دره اسپران ومهر دار یای شهری در مراغه میبخشد.
ارتفاع لاله واژگون در دامنه سهند بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و شکوفههای آن به شکل زنگوله، قرمز و گاهی زرد است.
این گل زیبا که از طریق پیاز تکثیر میشود با وجود زیباییهای فراوان این روزها مورد نامهربانی و سودجویی برخی افراد ناآگاه است.