کارشناس حمل‌ونقل گفت: خط ریلی الیگودرز؛ میانبری برای اتصال اصفهان به جنوب و غرب کشور است که متاسفانه در گره بودجه‌ای قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدمهدی فاضل، کارشناس حمل‌ونقل، با اشاره به پروژه ریلی اصفهان - الیگودرز- ازنا  اظهار کرد: این پروژه در سال ۱۳۹۰ کلنگ‌زنی شد و قرار بود با اتصال به شبکه ریلی کشور، مسیر جدیدی برای جابه‌جایی بار و مسافر ایجاد کند.

وی با بیان اینکه این خط از مسیر ریلی جنوب کشور منشعب می‌شود، گفت: مسیر ریلی موجود از خرمشهر به سمت اندیمشک، دورود، قم و تهران امتداد دارد و در ادامه، یک خط فرعی از محدوده الیگودرز جدا شده و به سمت داران، نجف‌آباد و ذوب‌آهن اصفهان متصل می‌شود.

فاضل افزود: این مسیر در نهایت به شبکه ریلی اصفهان وصل شده و از آنجا امکان اتصال به مسیرهای بندرعباس، زاهدان، چابهار و شیراز را فراهم می‌کند. این پروژه در واقع بخشی از یک کریدور ریلی مهم برای اتصال شرق کشور به غرب و جنوب محسوب می‌شود.

این کارشناس حمل‌ونقل با اشاره به مزیت‌های اجرای این طرح گفت: با تکمیل این خط، مسیر انتقال بار از اصفهان به سمت استان‌های غربی و جنوبی کوتاه‌تر می‌شود و زمان و هزینه حمل‌ونقل کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بارهایی که از ذوب‌آهن و فولاد اصفهان به سمت بنادر خوزستان ارسال می‌شوند، مسیر طولانی‌تری را طی می‌کنند؛ به‌طوری‌که از اصفهان به کاشان، سپس قم و بعد با یک مسیر دورتر به سمت خطوط منتهی به خوزستان منتقل می‌شوند که موجب اتلاف زمان، انرژی و هزینه می‌شود.

فاضل با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای این پروژه اظهار کرد: متأسفانه دلیل مشخصی برای توقف یا کندی اجرای طرح اعلام نشده و معمولاً موضوع کمبود بودجه مطرح می‌شود؛ در حالی که پروژه‌های ریلی دیگری مانند خطوط منتهی به برخی استان‌ها با وجود مشکلات مالی به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت اقتصادی این خط ریلی گفت: این مسیر یک میانبر مهم برای حمل بار در کشور است و اگر تکمیل شود، می‌تواند ارتباط ریلی اصفهان با مناطق غربی، خوزستان و بنادر جنوبی را تسهیل کند.

فاضل در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژه می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری شبکه ریلی کشور شود.

او بیان کرد: در سال ۹۵ هزینه ریل‌گذاری برای هر یک کیلومتر از راه آهن ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود اما در حال حاضر ۱۵ میلیارد تومان در هر کیلومتر اعلام شده است.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
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