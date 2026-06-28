باشگاه استقلال با ارسال نامه‌ای به فدراسیون جودو، آمادگی خود را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر جودو در بخش مردان و بانوان اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجرنیا مدیرعامل باشگاه استقلال امروز هفتم تیرماه با ارسال نامه‌ای به آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، آمادگی این باشگاه را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر جودو کشور در هر دو بخش مردان و بانوان اعلام کرد.

با موافقت فدراسیون جودو، باشگاه استقلال در فصل جدید لیگ برتر جودوی کشور در هر دو بخش مردان و زنان حضور خواهد داشت. این اقدام در راستای گسترش فعالیت‌های باشگاه استقلال در رشته‌های مختلف و حضور در رقابت‌های کشور انجام شده است.

با این اوصاف تعداد تیم‌های استقلال در لیگ‌های مختلف ورزشی افزایش یافت.

برچسب ها: مسابقات جودو ، تیم استقلال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
کارشناس ورزش
۰۰:۰۴ ۰۹ تير ۱۴۰۵
چرا فدراسيون جودو چند سالی افت شدید داشته مثل سالهای دور کسب مدال نمیکنه.
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۰۸ تير ۱۴۰۵
بهمین مناسبت فدراسیون جودو به مدت یکماه از صبح تا پاسی از شب مراسم تقدیر و تشکر و عکس و فیلم خواهد داشت .
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۰۸ تير ۱۴۰۵
کدوم لیگ ؟ در دو روز با 4 تیم اسمش لیگ نیست !
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۰۷ تير ۱۴۰۵
یعنی موفقیتی بزرگتر از این نمیتوان برای رییس فدراسیون جودو متصور باشد .
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۰۸ تير ۱۴۰۵
البته لیگی که پنچ تا تیم واقعی ندارد و از کیفی و‌فنی بسیار پایین
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