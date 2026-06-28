باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجرنیا مدیرعامل باشگاه استقلال امروز هفتم تیرماه با ارسال نامه‌ای به آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، آمادگی این باشگاه را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر جودو کشور در هر دو بخش مردان و بانوان اعلام کرد.

با موافقت فدراسیون جودو، باشگاه استقلال در فصل جدید لیگ برتر جودوی کشور در هر دو بخش مردان و زنان حضور خواهد داشت. این اقدام در راستای گسترش فعالیت‌های باشگاه استقلال در رشته‌های مختلف و حضور در رقابت‌های کشور انجام شده است.

با این اوصاف تعداد تیم‌های استقلال در لیگ‌های مختلف ورزشی افزایش یافت.