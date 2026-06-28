سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، بر ضرورت تداوم تحول، مردمی‌سازی عدالت، هوشمندسازی خدمات قضایی، برخورد قاطع و عادلانه با فساد تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، بر ضرورت تداوم تحول، مردمی‌سازی عدالت، هوشمندسازی خدمات قضایی، برخورد قاطع و عادلانه با فساد و حمایت از حقوق شهروندان و اقامه‌ قسط در جامعه اسلامی تأکید و این رویکرد را زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی، اقتدار ملی و پیشرفت همه‌جانبه کشور دانست.

به مناسبت هفته قوه قضائیه آمده است: هفتم تیر، یادآور جنایتی بزرگ و در عین حال نقطه عطفی الهام‌بخش در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ حادثه‌ای که مزدوران استکبار جهانی و منافقین کوردل با ترور ناجوانمردانه شهید بهشتی و ۷۲ تن ازیاران وفادار انقلاب و رهبری در سال ۱۳۶۰، در پی متوقف ساختن حرکت انقلاب بودند، اما خون پاک این شهیدان، نهال انقلاب را به درختی تنومند و استوار بدل ساخت و مسیر عزت، اقتدار و استقلال ایران اسلامی را هموارتر کرد.

در این بیانیه با تجلیل از شخصیت والای شهید بهشتی (رئیس دیوان عالی کشور) به عنوان نماد عدالت، قانون‌مداری، بصیرت و استقامت، تاکید شده است: امروز قوه قضائیه در استمرار راه آن شهید عالیقدر رسالتی خطیر در صیانت از حقوق ملت، مبارزه با فساد، دفاع از امنیت و تحکیم اعتماد عمومی بر عهده دارد؛ رسالتی که در شرایط حساس کنونی و در مقابله با توطئه‌ها، جنگ ترکیبی و شبکه‌های نفوذ دشمن، اهمیتی دوچندان یافته است.

سپاه در بیانیه خود ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و قدردانی از تلاش‌های رئیس، مسئولان، قضات و کارکنان این دستگاه، بر ضرورت تداوم تحول، مردمی‌سازی عدالت، هوشمندسازی خدمات قضایی، برخورد قاطع و عادلانه با فساد و حمایت از حقوق شهروندان و اقامه‌ قسط در جامعه اسلامی تأکید و این رویکرد را زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی، اقتدار ملی و پیشرفت همه‌جانبه کشور دانست.

سپاه در بیانیه خود با ادای احترام به مقام شامخ شهدای هفتم تیر و همه شهدای انقلاب و اقتدار ایران عزیز، توفیق روزافزون مسئولان و خدمتگزاران دستگاه قضایی را در مسیر تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و پاسداری از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی با نصب‌العین قرار دادن توصیه های امام کبیر انقلاب و قائد شهید امت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای(مد ظله العالی) را از درگاه خداوند متعال طلب کرده است.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، هفتم تیر ، قوه قضائیه ، شهید بهشتی
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