ماموران انتظامی فارس در جهت اجرای طرح مبارزه با جرائم امنیتی و اقتصادی اقدام به توقیف مواد مخدر و کشف محموله های قاچاق در استان کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - پلیس فارس به منظور اجرای طرح مبارزه با جرائم امنیتی و اقتصادی اقدام به توقیف مواد مخدر و کشف محموله‌های قاچاق همچون سوخت، احشام و کفش در استان کرد.

کشف گازوئیل بدون مجوز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از توقیف گازوئیل بدون مجوز به ارزش ۷ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: مأموران پاسگاه انتظامی رامجرد در اجرای طرح مبارزه با قاچاق، هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به ۳ دستگاه وانت مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی آن‌ها را متوقف کردند.

او تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو‌ها ۷ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی مرودشت با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۷ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف لوازم جانبی گوشی تلفن همراه در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف خودرو و کشف لوازم جانبی گوشی تلفن همراه در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد بیان کرد: ماموران پاسگاه انتظامی شهید برهان حقیقی در اجرای طرح امنیت محله محور، هنگام گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی فیروزآباد به شیراز به یک سواری سمند مشکوک شدند و دستور ایست صادر کردند.

او افزود: در بازرسی مأموران از این خودرو ۱۱ هزار و ۹۷۹ قطعه انواع لوازم جانبی گوشی تلفن همراه که بدون هرگونه مجوز قانونی بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف وانت پراید حامل احشام غیرمجاز

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف یک دستگاه وانت پراید و کشف ۱۰ راس گوسفند بدون مجوز حمل در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: در جهت مقابله با تخلفات جابه‌جایی غیرقانونی دام، مأموران پاسگاه انتظامی احمدآباد هنگام گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه وانت پراید حامل احشام مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۱۰ راس گوسفند بدون مجوز حمل کشف شد، گفت: ارزش احشام کشف شده برابر نظر کارشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد شده است و راننده نیز برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری و جمع آوری خرده فروشان و معتادان در زرین دشت

فرمانده انتطامی زرین دشت از اجرای طرح آرامش و دستگیری و جمع آوری خرده فروشان و معتادان در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت اله ارجمندی فرمانده انتطامی زرین دشت بیان کرد: در جهت ارتقای امنیت اجتماعی و جلب رضایت عمومی مردم، طرح ارامش در شهرستان زرین دشت با تمرکز با برخورد با خرده فروشان مواد مخدر به مدت یک روز به مرحله اجرا درآمد.

او افزود: دستگیری ۹ خرده فروش و کشف مقادیری مواد مخدر و جمع آوری ۱۵ معتاد متجاهر از جمله نتایج اجرای این طرح بوده است.

فرمانده انتظامی زرین دشت با بیان اینکه آرامش، آسایش و امنیت مردم سرلوحه کار پلیس است، افزود: طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی با جدیت در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

کفش‌های بدون مجوز به بازار نرسید

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف کالای بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه دژگاه فراشبند هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک سواری تیبا مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو مقادیری کالای بدون مجوز شامل ۷۰ جفت کفش خارجی و بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ شریفی با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۴ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

جاسازی سیگار در باک اتوبوس

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از کشف بیش از ۱۰۰ هزار نخ سیگار بدون مجوز خبر داد که در باک نامتعارف اتوبوس جاسازی شده بود.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و با علائم هشداری دستور توقف آن را صادر کردند.

او به کشف تعداد ۱۰ دستگاه موتور برق و لوازم خانه و آشپزخانه بدون مجوز در بازرسی از اتوبوس اشاره کرد و افزود: در ادامه بازرسی، ماموران ۱۱۳ هزار نخ سیگار و ۲۴۰ پاکت تنباکوی بدون مجوز که با تعبیه باک نامتعارف، در آن جاساز شده بود نیز کشف کردند.

این مقام انتظامی ارزش بار بدون مجوز را برابر نظر کارشناسان ۱۴ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال برآورد کرد و گفت: راننده با پرونده متشکله روانه مرجع قضایی شد و اقلام مکشوفه نیز به ستاد تملیکی استان تحویل شد.

کشف بیش از ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در فارس

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس از کشف بیش از ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان خبر داد.

سرهنگ بیژن بارسالاری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس اظهار کرد: طرح آرامش در شهر با اولویت برخورد با خرده فروشان و توزیع کنندگان موادمخدر و جمع آوری معتادان متجاهر با همکاری پلیس‌های تخصصی و سایر رده‌های انتظامی در سطح استان فارس اجرا شد.

او افزود: در اجرای این طرح مقدار ۳۵۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر و ۵ هزار و ۱۶۹ عدد قرص روان گردان کشف شد و ۱۹ نفر قاچاقچی و ۳۴۶ نفر خرده فروش مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس ادامه داد: توقیف ۱۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مربوط به متهمان، کشف ۲ دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر و ۱۲ حقه وافور از دیگر نتایج این طرح‌ها بود.

سرهنگ بارسالاری تصریح کرد: همچنین در این طرح ۷۱۱ نفر معتاد متجاهر جمع آوری و برای سیر مراحل درمان به مراکز ترک اعتیاد تحویل شدند.