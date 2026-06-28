مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از ثبت یک مورد دوقلوزایی در جمعیت آهوان منطقه حفاظت‌شده مغان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  -کیومرث سفیدی گفت: طی روز‌های اخیر یک مورد دوقلوزایی در جمعیت آهوان منطقه حفاظت‌شده مغان در شهرستان پارس‌آباد ثبت شد که این رویداد، بیانگر شرایط مناسب زیستگاه و موفقیت برنامه‌های حفاظتی در سال‌های اخیر است.
او افزود: تداوم پایش مستمر، حفاظت از زیستگاه‌ها، کنترل عوامل تهدیدکننده و مشارکت جوامع محلی از مهم‌ترین الزامات حفظ و تقویت جمعیت آهوان منطقه مغان به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با بیان اینکه آهو از گونه‌های شاخص و ارزشمند حیات‌وحش استان است، تصریح کرد: امیدواریم با استمرار اقدامات حفاظتی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، شاهد افزایش زادآوری و پایداری هرچه بیشتر جمعیت آهوان در منطقه حفاظت‌شده مغان باشیم.

سفیدی با اشاره به روند احیای آهوی مغان گفت: این گونه که طی حدود ۵۰ سال گذشته از طبیعت منطقه حذف شده بود، با اجرای برنامه‌های احیا، تکثیر و رهاسازی، بار دیگر به زیستگاه تاریخی خود بازگشته و در طبیعت به‌صورت آزاد زندگی و تولیدمثل می‌کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی محیط بانان منطقه در حفاظت و پایش منطقه خاطرنشان کرد: در ۲۰ روز گذشته نیز نخستین بره آهو در سال جاری در منطقه حفاظت‌شده مغان متولد شد و با توجه به ادامه فصل زادآوری، پیش‌بینی می‌شود در روز‌ها و هفته‌های آینده تولد بره‌های بیشتری نیز به ثبت برسد.

منبع: محیط زیست

برچسب ها: منطقه حفاظت شده مغان ، جمعیت آهوان ، احیای آهو
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