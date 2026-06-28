سرمربی جدید تیم ملی هندبال مردان ایران نخستین فهرست خود را برای اردوی آماده‌سازی اعلام کرد و ۲۷ بازیکن از ۱۰ تا ۱۹ تیرماه در تهران زیر نظر کادر فنی جدید تمرین خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال مردان ایران زیر نظر کادر فنی جدید از ۱۰ تا ۱۹ تیرماه در تهران برگزار می‌شود.

این اردو نخستین مرحله آماده‌سازی ملی‌پوشان پس از انتخاب نناد کلاییچ به عنوان سرمربی تیم ملی است و قرار است در آن برنامه‌های فنی و تاکتیکی کادر جدید اجرا شود.

با نظر نناد کلاییچ، ۲۷ بازیکن به این اردو دعوت شده‌اند که اسامی آن‌ها به شرح زیر است:

محمد سیاوشی، امیدرضا سرپوشی، علی رحیمی کازرونی، فواد فرهادی، امیرعباس زارعی، روح‌الله عادل‌خانی، آرمان رحمانی، حسین حیدریان، مصطفی شیرازی مقدم، علی حیدریان، شهاب صادق‌زاده، سیدمهدی موسوی، طاها شکوهی‌پور، محمدمهدی بهنام‌نیا، بهشاد فاتحی‌زاده، یاسین کبریان‌جو، سلامان بربط، محمدحسین فرخی زرندی، هادی خواجه‌سلیمی، صابر حیدری، رضا عزتی، میلاد قلندری، عباس باج، علیرضا پیرزاده اهوازی، رضا شجاعی، وحید مسعودی و علی امیریوسفی.

برچسب ها: تیم ملی هندبال ، هندبال ایران
خبرهای مرتبط
اعلام برنامه دیدار‌های تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مسابقات ۲۰۲۶ کرواسی
مهران رهنما، لژیونر هندبال ایران، به لیگ اسپانیا پیوست
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هشت تیم سوم صعود کننده به دور حذفی جام جهانی/ ایران در جایگاه نهم!
کرواسی ۲ - ۱ غنا/ نتیجه مدنظر برای ایران رقم نخورد + فیلم
کنگو ۳ - ۱ ازبکستان/ صعود تاریخی کنگویی ها با چاشنی کامبک رویایی + فیلم
الجزایر ۳-۳ اتریش/ حذف ایران در دقیقه ۹۶ + فیلم
کلمبیا ۰ - ۰ پرتغال/ نبرد بزرگان برنده نداشت + فیلم
میراثی از جنسِ شجاعت و احترام
پاناما ۰ - ۲ انگلیس/ سه شیرها با صدرنشینی راهی مرحله حذفی شدند + فیلم
اردن ۱ - ۳ آرژانتین/ آرژانتین با درخشش مسی و مارتینز از سد اردن گذشت + فیلم
رونمایی از ۳۲ تیم مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶
جدول گلزنان جام جهانی تا پایان دور گروهی/ پیشتازی مسی با ۶ گل
آخرین اخبار
نامه تاجرنیا به میراسماعیلی؛ استقلال آماده حضور در لیگ برتر جودو
آماده‌سازی تیم والیبال نوجوانان دختر ایران در تایلند
نگاهی به نتایج بازی کشور‌های آسیایی + فیلم
هندبال ساحلی قهرمانی جهان؛ پیروزی ایران مقابل تونس
تغییر تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت
لیست نهایی والیبال ایران برای بازی مقابل کوبا
میراثی از جنسِ شجاعت و احترام
قصه‌ای طولانی از اشک، امید و ایستادن
چند ثانیه تا صعود؛ چند ثانیه تا حسرت
انگلیس با اقتدار صدرنشین شد، کرواسی هم صعود کرد
درخشش ستاره‌های قاره سیاه در جام جهانی ۲۰۲۶
رونمایی از ۳۲ تیم مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶
کلمبیا صدر را حفظ کرد، پرتغال با رونالدو به مرحله حذفی رسید+عکس
جدول گلزنان جام جهانی تا پایان دور گروهی/ پیشتازی مسی با ۶ گل
آرژانتین مقتدرانه صعود کرد + عکس
الجزایر ۳-۳ اتریش/ حذف ایران در دقیقه ۹۶ + فیلم
هشت تیم سوم صعود کننده به دور حذفی جام جهانی/ ایران در جایگاه نهم!
ظرفیت و پتانسیل ما بیشتر از مساوی برابر مصر است
اردن ۱ - ۳ آرژانتین/ آرژانتین با درخشش مسی و مارتینز از سد اردن گذشت + فیلم
کلمبیا ۰ - ۰ پرتغال/ نبرد بزرگان برنده نداشت + فیلم
کنگو ۳ - ۱ ازبکستان/ صعود تاریخی کنگویی ها با چاشنی کامبک رویایی + فیلم
کرواسی ۲ - ۱ غنا/ نتیجه مدنظر برای ایران رقم نخورد + فیلم
پاناما ۰ - ۲ انگلیس/ سه شیرها با صدرنشینی راهی مرحله حذفی شدند + فیلم
بازی راحت آرژانتین برابر اردن حذف شده/ الجزایر به دنبال انتقام
جدال حساس پرتغال و کلمبیا برای صعود مقتدرانه/ ازبکستان و کنگو برای بقا می جنگند
اینفانتینو: بازی ایران و مصر تمام چیزی بود که فوتبال نیاز داشت
قهرمانی تیم فوتسال زنان ایران در کافا
دومین تیم صعود کننده به لیگ برتر هم مشخص شد
امیدوارم تیم‌ملی ایران به مرحله بعدی جام جهانی صعود کند/ اسکوچیچ بهترین گزینه برای پرسپولیس است
تقابل سه شیر‌ها برابر تیم حذف شده پاناما/ غنا و کرواسی برای صعود می‌جنگند