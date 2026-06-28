باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال مردان ایران زیر نظر کادر فنی جدید از ۱۰ تا ۱۹ تیرماه در تهران برگزار میشود.
این اردو نخستین مرحله آمادهسازی ملیپوشان پس از انتخاب نناد کلاییچ به عنوان سرمربی تیم ملی است و قرار است در آن برنامههای فنی و تاکتیکی کادر جدید اجرا شود.
با نظر نناد کلاییچ، ۲۷ بازیکن به این اردو دعوت شدهاند که اسامی آنها به شرح زیر است:
محمد سیاوشی، امیدرضا سرپوشی، علی رحیمی کازرونی، فواد فرهادی، امیرعباس زارعی، روحالله عادلخانی، آرمان رحمانی، حسین حیدریان، مصطفی شیرازی مقدم، علی حیدریان، شهاب صادقزاده، سیدمهدی موسوی، طاها شکوهیپور، محمدمهدی بهنامنیا، بهشاد فاتحیزاده، یاسین کبریانجو، سلامان بربط، محمدحسین فرخی زرندی، هادی خواجهسلیمی، صابر حیدری، رضا عزتی، میلاد قلندری، عباس باج، علیرضا پیرزاده اهوازی، رضا شجاعی، وحید مسعودی و علی امیریوسفی.