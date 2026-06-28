باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیتالله مکارمشیرازی، پیش از ظهر امروز (یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵) در دیدار دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، با ابراز خرسندی از گزارشها و خبرهای امیدوارکننده ارائهشده، از تلاشهای دولت برای حل مشکلات کشور تقدیر و بر ضرورت تداوم این روند تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت حفظ اقتدار در برابر دشمنان اظهار کرد: هرگونه سستی موجب جسورتر شدن دشمن میشود و هر اندازه اقتدار بیشتری از سوی مسئولان نشان داده شود، دشمنان ضعیفتر خواهند شد.
معظمله در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از صبر و مقاومت مردم، تصریح کردند: مردم با وجود دشواریهای فراوان، ایستادگی کمنظیری از خود نشان دادهاند و این مقاومت در دنیا کمنظیر است. از این ملت باید هم بهصورت زبانی و هم در عمل قدردانی کرد.
این مرجع تقلید همچنین بر ضرورت توجه به جایگاه رهبری و حفظ وحدت میان دولت و رهبری تأکید کرده و گفت: هرچه فاصله میان دولت و رهبری کمتر باشد، موجب دلگرمی و آرامش بیشتر مردم خواهد شد.
آیت الله مکارم شیرازی، کنترل بازار و نظارت بر قیمتها را نیز ضروری دانستند و خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد برخی افراد سودجو بر مردم فشار وارد کنند. امیدوارم با تداوم برنامهها، گشایش بیشتری در امور مردم ایجاد شود و مردم آثار آن را در زندگی خود احساس کنند.
وی با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی، اظهار کردند: جمهوری اسلامی علاوه بر جنبه جمهوریت، دارای هویت اسلامی است؛ ازاینرو مسائل فرهنگی باید در اولویت قرار گیرد و موضوعاتی همچون حجاب از سنین پایین و در نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله مکارم شیرازی در پایان با آرزوی توفیق برای مسئولان، خواستار پیگیری جدی مسائل معیشتی و اجتماعی مردم بهویژه مشکلات جوانان شده و تأکید کرد: خدمت به مردم و قدردانی عملی از صبر و مقاومت آنان، زمینهساز افزایش همبستگی ملی و پیشرفت کشور خواهد بود.