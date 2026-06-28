باشگاه خبرنگاران جوان - درام یا توطئه؟ تساوی ۳-۳ اتریش و الجزایر، چیزی فراتر از یک اتفاق فوتبال بود؛ این یک هماهنگی بینقص برای پایان مسیر ایران بود. رانگنیک میگوید هیچکاک (کارگردان) هم چنین داستانی نمینوشت، و حق با اوست؛ چون هیچکاک هم برای اینهمه ساختگی بودن ، نویسنده نیست!
آنچه صبح امروز در جریان دور سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ رخ داد، فراتر از یک مسابقه فوتبال معمولی بود؛ نبردی که در دقایق پایانی، مرز میان واقعیت و خیال را جابهجا کرد. تیمهای ملی اتریش و الجزایر پس از ۹۰ دقیقه راندمان بالا و کشمکشهای بیامان، با نتیجه تساوی خیرهکننده ۳-۳ از کنار هم گذشتند؛ نمایشی که حتی برای کهنهکارترین مربیان جهان نیز باورنکردنی بود.
بازی از ابتدا با رفت و برگشتهای تلاقی قدرت پیش میرفت؛ اتریش با گلهای مارکو آرناتوویچ و مارسل سابیتزر دو بار از حریف پیش افتاد، اما الجزایر با گلهای رفیق بلغالی و ریاض محرز، بارها به جریان بازی برگشت. اوج هیجان زمانی رقم خورد که در دقیقه ۹۳، ریاض محرز با ضربهای مهیب، پیروزی را برای الجزایر تضمینشده جلوه داد. اما در حالی که همه منتظر سوت پایان بودند، ساشا کالادزیچ، بازیکن تعویضی اتریش، با ضربهای در آخرین لحظات بازی، حکم مرگ و زندگی را در ورزشگاه تغییر داد و تساوی را رقم زد.
رانگنیک، سرمربی اتریش، در نشست خبری پس از بازی با هیجانی وصفناپذیر، این درام را با آثار آلفرد هیچکاک(کارگردان) مقایسه کرد. او با رد قاطعانه شایعات مبنی بر توافق برای تساوی، گفت: «در ۴۰ سال مربیگری، هرگز بازیای با چنین روند غیرمنتظرهای ندیدهام. اگر کسی میگفت در دقیقه ۹۳ چنین اتفاقی میافتد، او را دیوانه میخواندیم. رختکن ما شبیه دیوانهخانه شده است!