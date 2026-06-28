تمامی ظرفیت‌های موجود در مازندران برای خرید، نگهداری و ذخیره‌سازی گندم تولیدی کشاورزان بسیج شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید محمد جعفری مدیرکل غله مازندران با تأکید بر آمادگی کامل شبکه خرید تضمینی استان، گفت: تمامی ظرفیت‌های موجود در استان برای خرید، نگهداری و ذخیره‌سازی گندم تولیدی کشاورزان بسیج شده و روند خرید تضمینی تا پایان فصل برداشت با تمام توان ادامه خواهد داشت.

او همچنین از پیگیری‌های دکتر مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران و دکتر علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و همچنین دکتر سید سعید راد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران قدردانی کرد و افزود: هم‌افزایی و حمایت مسئولان استانی و ملی نقش مهمی در تحقق حقوق کشاورزان و حمایت از تولید این محصول راهبردی دارد.

جعفری گفت: مجموعه اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و تمامی عوامل زنجیره تأمین گندم، آرد و نان، تلاش دارد خدمات مطلوب و شایسته‌ای را به کشاورزان ارائه کرده و فرآیند تحویل محصول آنان با سرعت، دقت و سهولت انجام شود.

برچسب ها: خرید تضمینی گندم ، تولید گندم
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