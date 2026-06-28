دوره آموزشی تخصصی اطفای حریق با هدف ارتقای آمادگی کارکنان و پیشگیری از حوادث در آرامستان بهشت احمدی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث در اماکن عمومی و پرتردد شهری، نیازمند آمادگی مستمر کارکنان و آشنایی با اصول ایمنی است. در این مسیر، سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز با رویکرد ارتقای ضریب ایمنی، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی کرده است تا فضایی امن برای خدمات‌رسانی به شهروندان فراهم شود.

در این دوره آموزشی که با حضور کارکنان واحد‌های مختلف سازمان و نیرو‌های شرکت‌های خدمات‌رسان برگزار شد، شرکت‌کنندگان با مباحث مرتبط با حوزه ایمنی، شیوه‌های پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی، نحوه کنترل و مهار آتش و همچنین انجام اقدامات اولیه در زمان بروز حوادث آشنا شدند و آموزش‌های لازم را فرا گرفتند.

در این راستا رضا جاویدی، رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز، با تأکید بر اهمیت آموزش‌های ایمنی و افزایش آمادگی کارکنان اظهار داشت که توجه به آموزش‌های تخصصی در حوزه ایمنی، نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی و حفظ سلامت مراجعین و کارکنان دارد.

او بیان کرد: شرکت‌کنندگان در این دوره با مباحث تئوری و عملی همچون نحوه اطفای حریق در مراتع، اماکن و فضا‌های اداری، روش‌های استفاده از خاموش‌کننده‌های مختلف، مهار آتش و راه‌های جلوگیری از پیشروی حریق آشنا شدند.

گفتنی است، برگزاری چنین دوره‌هایی در سطح سازمان، علاوه بر افزایش دانش فنی و آمادگی عملیاتی کارکنان، اقدامی مهم در جهت ایمن‌سازی محیط‌های خدماتی و پیشگیری از بحران‌های احتمالی در مجموعه آرامستان‌های شهرداری شیراز محسوب می‌شود.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: ارتقای ایمنی ، آرامستان بهشت احمدی ، آموزش تخصصی
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