باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمدی مدیرکل روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در پی انتشار برخی شایعات درباره توقف یا اختلال در انجام پروازهای خارجی،اعلام کرد: تمامی پروازها طبق برنامه در حال انجام است و هیچ مشکلی در روند پروازی وجود ندارد.



وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده اظهار کرد: از صبح امروز پروازهای نجف و بغداد طبق روال انجام شده و پروازهای ایروان، استانبول و مسقط نیز در برنامه قرار دارند و در زمان مقرر انجام خواهند شد.



اوافزود:هیچ مشکلی برای پروازها ایجاد نشده و عملیات پروازی عادی ادامه دارد.



