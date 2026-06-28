محمدی گفت: هیچ مشکلی در انجام پرواز‌های خارجی نداریم و تمامی پرواز‌ها از جمله نجف، بغداد، ایروان و استانبول طبق روال در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمدی مدیرکل روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در پی انتشار برخی شایعات درباره توقف یا اختلال در انجام پروازهای خارجی،اعلام کرد: تمامی پروازها طبق برنامه در حال انجام است و هیچ مشکلی در روند پروازی وجود ندارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده اظهار کرد: از صبح امروز پروازهای نجف و بغداد طبق روال انجام شده و پروازهای ایروان، استانبول و مسقط نیز در برنامه قرار دارند و در زمان مقرر انجام خواهند شد.

اوافزود:هیچ مشکلی برای پروازها ایجاد نشده و عملیات پروازی عادی ادامه دارد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
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