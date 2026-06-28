معاون صنایع دستی فارس از شناسایی هنرمندانی خبر داد که توانایی ریسیدن نخ‌های فوق‌نازک از پشم ایرانی را دارند و با این کار، امکان تولید فرش‌های فاخر و ریزبافت را دوباره به صنعت دستبافته‌های کشور بازگردانده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید سلیمی، با اشاره به برگزاری موفق رویداد نخ‌ریسی سنتی در شیراز، اظهار داشت: باور غلطی در میان فعالان این حوزه وجود داشت که تنها با نخ مرینوس می‌توان نخ‌های بسیار نازک تولید کرد و برای تولید فرش‌های ریزبافت چاره‌ای جز استفاده از این نخ نیست. این تصور کاملاً اشتباه بوده است.

معاون صنایع دستی استان فارس با بیان اینکه در گذشته فرش‌ها و دستبافته‌های بسیار ریزبافتی در کشور تولید می‌شد که امروز تکرار آن غیرممکن به نظر می‌رسید، افزود: برخی کارشناسان معتقد بودند دیگر ریسنده‌ای توانایی تولید نخ با آن ظرافت را ندارد و روایتی وجود داشت که هنرمندان قدیم برای نازک‌تر شدن نخ، آن را از سوراخ ناخن شست خود عبور می‌دادند. اما واقعیت این است که اگر کسی با حوصله پشم را بریزد، می‌تواند به همان ظرافت نیز نخ تولید کند.

سلیمی با معرفی یکی از برگزیدگان این رویداد، گفت: خانم دلبر پولادی اخچلو از جمله هنرمندانی بود که در این مسابقه توانست نخ‌هایی با متریک بسیار ظریف و متفاوت از نمونه‌های امروزی از پشم گوسفند ایرانی تولید کند که نشان‌دهنده توانمندی بالای هنرمندان داخلی در این عرصه است.

او ادامه داد: ما می‌توانیم با دست، نخ‌های بسیار نازکی از پشم ایرانی بریزیم و تولیدات فاخری داشته باشیم که از توان رقابتی بالایی برخوردارند»؛ چراکه تنها مانع بر سر راه این کار، باور نادرستی بود که اکنون شکسته شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با تأکید بر شناسایی و تجلیل از این استعدادها، خاطرنشان کرد: این رویداد به ما نشان داد که قابلیت‌های ارزشمندی هنوز در میان بافندگان و فعالان حوزه دستبافته‌های سنتی وجود دارد.

سلیمی بیان کرد: در آیین ویژه‌ای، از فرشته قهرمانی، گلچین شهبازی و زینب اسفندیاری به عنوان نفرات برتر و دلبر پولادی اخچلو به پاس مهارت فنی و کیفیت بالای کار نهایی به عنوان برگزیده ویژه هیئت داوران و مرضیه زارع به پاس انگیزه و تلاش قابل تحسین با وجود شرایط ویژه تجلیل خواهد شد.

منبع: میراث فرهنگی فارس

برچسب ها: نخ ریسی ، فرش ، پشم ، صنایع دستی فارس ، میراث فرهنگی فارس
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