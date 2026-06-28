باشگاه خبرنگاران جوان - وحید خرمی، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای گیلان امروز در جمع اصحاب رسانه با تشریح وضعیت منابع آبی گیلان اظهار کرد: سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در شرایطی آغاز شد که استان چهار سال متوالی خشکسالی را پشت سر گذاشته بود و بخش عمده ظرفیت ذخیره سد سفیدرود در سالهای گذشته مورد استفاده قرار گرفته بود، از این رو از ابتدای مهرماه برنامهریزیهای لازم در قالب نشستهای استانی برای مدیریت منابع آب و تأمین نیاز بخش کشاورزی انجام شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای آمادهسازی تأسیسات آبی افزود: در آستانه آغاز فصل زراعی، حدود ۷۰۰ کیلومتر از انهار درجه یک و دو استان لایروبی شد، بیش از ۴۵۰ ایستگاه پمپاژ شامل بیش از ۹۰۰ دستگاه پمپ سرویس و آماده بهرهبرداری شد و همچنین ۲۶۰ حلقه چاه عمیق تحت مدیریت شرکت آب منطقهای نیز پس از انجام عملیات تعمیر و سرویس، وارد مدار بهرهبرداری شدند.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای گیلان با بیان اینکه بارندگیهای مناسب فروردین و اردیبهشت امسال شرایط منابع آبی استان را بهبود بخشید، گفت: افزایش قابل توجه حجم آب سد سفیدرود این امکان را فراهم کرد تا از ۱۰ اردیبهشتماه، حدود ۱۰ روز زودتر از روال سالهای گذشته، رهاسازی آب برای اراضی کشاورزی آغاز شود.
خرّمی با اشاره به روند مطلوب تأمین آب کشاورزی استان بیان کرد: اکنون که در هفته نخست تیرماه قرار داریم، اجرای تقویم زراعی با پیشرفت مطلوب در حال انجام است و تاکنون هیچگونه اختلالی در توزیع آب شبکههای آبیاری مشاهده نشده است.
به گفته وی، در مناطق خارج از شبکه آبیاری سد سفیدرود که بهصورت سنتی از منابع آب استفاده میکنند نیز وضعیت آبرسانی مناسب بوده و تا امروز هیچ گزارشی مبنی بر کمبود آب در این مناطق دریافت نشده است.
مدیرعامل آب منطقهای گیلان با اشاره به وضعیت ذخایر سد سفیدرود تصریح کرد: تاکنون ۷۷۰ میلیون مترمکعب آب برای مصارف کشاورزی رهاسازی شده و در حال حاضر نیز ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد ذخیره است که برای ادامه فصل زراعی، تأمین آب شرب و سایر نیازهای استان مدیریت خواهد شد.
خرمی از ثبت رکورد جدید تولید برق در نیروگاه برقآبی سد سفیدرود نیز خبر داد و گفت: همزمان با مدیریت منابع آب، حداکثر ظرفیت تولید برق نیروگاه نیز بهکار گرفته شد و میزان تولید برق از مرز ۱۱۰ گیگاواتساعت عبور کرد که رکوردی قابل توجه در این مقطع از سال به شمار میرود و نقش مؤثری در تأمین برق پاک و سبز شبکه سراسری کشور داشته است.
وی با قدردانی از همراهی کشاورزان گیلانی افزود: کشاورزان استان طی چهار سال خشکسالی با رعایت توصیههای کارشناسان آب منطقهای و جهاد کشاورزی، نقش مهمی در مدیریت منابع آب ایفا کردند و با وجود محدودیتهای آبی، موفق به تولید و برداشت مناسب محصول شدند.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای گیلان با تأکید بر استمرار این همکاری خاطرنشان کرد: تعامل مطلوب میان کشاورزان و دستگاههای متولی مدیریت آب در سال جاری نیز ادامه دارد و امیدواریم این همدلی به یک فرهنگ پایدار تبدیل شود تا در سالهای آینده نیز زمینه تولید پایدار برنج بهعنوان محصول راهبردی استان بیش از پیش فراهم شود.