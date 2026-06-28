باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - ابراهیم نجفی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری چهارمحالوبختیاری گفت: در راستای ساماندهی منابع انسانی شهرداریها، ۸ جلسه کمیته نقل و انتقالات و ۱۵ جلسه کمیته ارتقای شغلی برگزار شد که طی آن به ۱۸۳ پرونده رسیدگی و تمامی پروندههای ارتقای شغلی شهرداریهای استان بهروز شد.
وی با اشاره به تقویت توان عملیاتی آتشنشانیهای استان افزود: آزمون استخدامی ۳۵ نیروی آتشنشان برگزار شده و تاکنون ۲۵ نفر مراحل گزینش را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند. همچنین مجوز استخدام ۳۱ نیروی جدید آتشنشان نیز از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اخذ شده و فرآیند جذب آنان بهزودی آغاز میشود.
نجفی، اخذ مجوز استخدام اختصاصی برای شهرداریهای استان را یکی از مهمترین دستاوردهای سال گذشته دانست و گفت: چهارمحال و بختیاری تنها استان کشور است که موفق به دریافت این مجوز شده و پس از تکمیل مراحل اداری، آزمون استخدامی ویژه شهرداریهای استان برگزار خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با بیان اینکه احکام شهرداران در دو مرحله بهروزرسانی شده است، تصریح کرد: در حال حاضر هیچگونه معوقه یا مشکل اداری در این بخش وجود ندارد و وضعیت پرداختها و احکام شهرداران ساماندهی شده است.
وی همچنین از جذب ۱۰۰ درصدی سهمیه مرحله نخست قیر و بیش از ۷۰ درصد مرحله دوم خبر داد و افزود: این اعتبارات نقش مؤثری در آسفالت، بهسازی و مناسبسازی معابر شهری استان داشته است.
نجفی با اشاره به تخصیص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۲.۵ همت) اعتبارات نقدی ملی به شهرداریهای استان اظهار داشت: این میزان اعتبار در تاریخ مدیریت شهری چهارمحال و بختیاری بیسابقه بوده و موجب شد بیش از ۹۵ درصد شهرداریهای استان بودجه مصوب خود را محقق کنند.
وی ادامه داد: در حوزه تجهیز ناوگان خدمات شهری نیز طی یکسال گذشته حدود ۱۳۰ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین به شهرداریهای استان اختصاص یافت که نقش مهمی در ارتقای خدمات شهری و اجرای پروژههای عمرانی داشته است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با اشاره به تشکیل تیمهای تخصصی نظارت و بازرسی از تمامی ۲۹ شهرداری استان، گفت: ارزیابی مستمر حوزههای مالی، اداری، عمرانی و خدمات شهری با هدف ارتقای کیفیت خدماترسانی، افزایش بهرهوری و جلب رضایتمندی شهروندان در دستور کار قرار دارد.