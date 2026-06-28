باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آرش فرج‌زاده قائم‌مقام شهردار شیراز، از تدوین سومین برنامه راهبردی عملیاتی مدیریت شهری برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این برنامه جامع با هدف عبور از روزمرگی، ارتقای کیفی خدمات شهری و بهبود چشمگیر کیفیت زندگی شهروندان، بر پایه اسناد بالادستی، مطالبات مردمی و بودجه سالانه شهرداری تدوین شده است.

او با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی راهبردی در مدیریت شهری افزود: تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه بدون داشتن برنامه عملیاتی امکان‌پذیر نیست، از همین رو نسخه جدید برنامه راهبردی عملیاتی با رویکردی منسجم و آینده‌نگر تهیه شده است.

فرج‌زاده یکی از مهم‌ترین چالش‌های دستگاه‌های اجرایی را گرفتار شدن در امور روزمره دانست و افزود: شهرداری‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با شهروندان، بخش عمده‌ای از توان خود را صرف پاسخگویی به نیاز‌های جاری می‌کنند، اما همزمان وظیفه دارند مسیر توسعه، ایجاد زیرساخت‌های پایدار و بهبود کیفیت زندگی در شهر را نیز دنبال کنند.

قائم‌مقام شهردار شیراز با بیان اینکه برنامه‌های مدیریت شهری بر اساس چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های پنج‌ساله تدوین می‌شود، گفت: بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری نیز بر همین مبنا و با اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومان به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است.

فرج‌زاده برنامه راهبردی عملیاتی را حلقه اتصال میان اسناد بالادستی و بودجه سالانه عنوان کرد و افزود: این برنامه با تکیه بر چهار محور اصلی شامل چشم‌انداز، رسالت، اصول حرفه‌ای و اهداف کلان طراحی شده و پس از بررسی دقیق نیاز‌های شهر، پروژه‌های اجرایی از دل آن استخراج شده‌اند.

او خاطرنشان کرد: اطلاعات مورد نیاز برای تدوین این برنامه از طریق مطالبات مردمی، درخواست‌های ثبت‌شده در مناطق، سازمان‌ها، یاوران شورا و همچنین اسناد توسعه‌ای جمع‌آوری شده و پس از تحلیل شرایط، اهداف عملیاتی و پروژه‌های اجرایی تعیین شده‌اند.

به گفته قائم‌مقام شهردار شیراز، نیاز‌های متنوع محلات در حوزه‌هایی همچون آسفالت، فضای سبز، مدیریت آب‌های سطحی، خدمات شهری، مسائل فرهنگی، جمع‌آوری پسماند و سایر مطالبات، به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

او افزود: تمامی پروژه‌های پیش‌بینی‌شده دارای محدوده اجرایی مشخص، زمان‌بندی، منابع مالی، اعتبار لازم و شاخص‌های ارزیابی هستند و روند اجرای آنها نیز به‌صورت مستمر پایش و کنترل خواهد شد.

فرج‌زاده با تأکید بر اینکه اجرای برخی پروژه‌های عمرانی ممکن است به‌طور موقت محدودیت‌هایی برای شهروندان ایجاد کند، گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و همراه کردن افکار عمومی در اجرای این طرح‌ها از مهم‌ترین الزامات مدیریت شهری است.

او همچنین اعلام کرد: تدوین برنامه راهبردی عملیاتی سال ۱۴۰۵ با صرف بیش از ۸۵۰ نفر-ساعت کار کارشناسی انجام شده و تلاش شده است برنامه‌ای منطبق بر نیاز‌های شهر، خواسته‌های مردم و اصول علمی برنامه‌ریزی تدوین شود.

قائم‌مقام شهردار شیراز اظهار کرد: حوزه‌های عمران، حمل‌ونقل، شهرسازی، محیط زیست، فضای سبز، پسماند، سرمایه‌گذاری، اقتصاد شهری، افزایش رضایت شهروندان و ارتقای تاب‌آوری از مهم‌ترین محور‌های این برنامه هستند و پروژه‌ها نیز در چهار بخش «نگهداشت شهری»، «توسعه و عمران»، «تحول دیجیتال» و «تاب‌آوری و امنیت شهری» تعریف شده‌اند.

او با قدردانی از حمایت‌های شهردار شیراز گفت: شکل‌گیری این نظام برنامه‌ریزی حاصل تأکید مستمر شهردار شیراز بر ایجاد سازوکاری منسجم برای کنترل، نظارت و پایش پروژه‌های شهری است؛ موضوعی که پیش از این به‌صورت پراکنده و صرفاً بر مبنای بودجه سالانه انجام می‌شد.

فرج‌زاده با اشاره به روند تکامل این برنامه افزود: نخستین نسخه برنامه با ۴۵ پروژه تدوین شد و بخش عمده آن به اجرا رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۷۶ پروژه و راهبرد برای مدیریت شهری تعریف شد و با ادامه فعالیت شورای ششم، تدوین برنامه سال ۱۴۰۵ نیز در دستور کار قرار گرفت.

او ادامه داد: پس از دریافت پیشنهاد‌ها و نیاز‌های ۱۱ منطقه، ناحیه باغات، سازمان‌ها، معاونت‌ها و سایر بخش‌های شهرداری، حدود یک‌هزار و ۸۰۰ پروژه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که در نهایت ۴۵ پروژه کلان و بیش از ۳۰۰ پروژه خرد برای اجرا در سال جاری انتخاب شدند.

قائم‌مقام شهردار شیراز تصریح کرد: همه این پروژه‌ها دارای ردیف اعتباری هستند و اجرای آنها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.

فرج‌زاده در ادامه از آغاز ۲۲ پروژه جدید، تداوم اجرای ۲۰ پروژه از سال‌های گذشته و بهره‌برداری از سه پروژه در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: پروژه‌هایی همچون آکواریوم بزرگ شیراز، پارک آبی، ادامه بزرگراه شهید آیت‌الله رئیسی، تونل ملل، تقاطع‌های غیرهمسطح، نهضت آسفالت، پردیس شهرداری، باغ‌موزه هنر، فاز دوم پروژه زندیه، توسعه مترو، پارکینگ‌های طبقاتی، ساماندهی کمربندی‌ها، پارک‌های بزرگ‌مقیاس، کمربند سبز و ده‌ها طرح عمرانی و خدماتی دیگر در فهرست پروژه‌های راهبردی سال جاری قرار گرفته‌اند.

او همچنین از اجرای پروژه‌های حوزه تحول دیجیتال شامل اصلاح مرزبندی مناطق، راه‌اندازی مرکز زیرساخت داده‌مکان و توسعه دیتاسنتر دوم شهرداری خبر داد و افزود: این اقدامات نقش مهمی در هوشمندسازی مدیریت شهری خواهند داشت.

قائم‌مقام شهردار شیراز با اشاره به تدوین برنامه‌های اختصاصی معاونت‌های مختلف شهرداری گفت: معاونت‌های فنی و عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک، محیط زیست، شهرسازی، فرهنگی و اقتصادی نیز متناسب با مأموریت‌های خود پروژه‌های متعددی را برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده‌اند.

فرج‌زاده در پایان اظهار کرد: مسئولیت نظارت و پایش اجرای این برنامه بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و حوزه قائم‌مقامی شهرداری است و جلسات بررسی روند اجرای پروژه‌ها به‌صورت هفتگی با حضور شهردار شیراز برگزار می‌شود. به گفته وی، اجرای برنامه راهبردی عملیاتی سال ۱۴۰۵ از ابتدای تیرماه آغاز شده و روند پیشرفت آن به‌صورت مستمر به اطلاع شهروندان خواهد رسید.