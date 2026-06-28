تیم ملی ووشو ساندا کشورمان در دو بخش پسران و دختران در رقابت‌های ووشو ساندا قهرمانی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) به ۴ مدال طلا و ۴ مدال نقره دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز دوم رقابت‌های ووشو ساندا کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) از صبح امروز ۷ تیر ماه با پی‌گیری مبارزات نیمه‌نهایی و سپس در نوبت عصر، با برگزاری بازی‌های فینال در شهر آنلو چین پیگیری شد.

پس از مبارزات نیمه‌نهایی که با ۸ برد توسط ۸ ووشوکار کشورمان همراه بود، نتایج زیر در دیدارهای فینال کسب شد.

در جدال فینال وزن ۵۲- کیلوگرم دختران، سوگند سینکایی به مصاف منگان وانگ از چین رفت و با پذیرش شکست مقابل این رقیب به مدال نقره دست یافت. سینکایی برای رسیدن به فینال از سد رقبایی از ماکائو و هند گذشته بود.

در جدال فینال وزن ۵۶- کیلوگرم دختران، سوگند سلیمی به مصاف جیاگی لیو از چین رفت و علی‌رغم پیروزی در راند یک، با پذیرش شکست مقابل این رقیب، به مدال نقره دست یافت. سلیمی برای راه‌یابی به فینال رقیب قزاقستانی‌اش را دیسکالیفه کرده بود.

در جدال فینال وزن ۶۰- کیلوگرم دختران، دیانا رحیمی به مصاف دیویانشی از هند رفت و با نتیجه دو بر صفر پیروز شد و به مدال خوش‌رنگ طلا دست یافت. رحیمی برای رسیدن به فینال از سد نفر سوم جوانان جهان از قزاقستان گذشته بود.

در جدال فینال وزن ۶۰- کیلوگرم پسران، مهدی کرمانی به مصاف عبدالحمید عادل‌اف از ازبکستان رفت و با نتیجه دو بر صفر پیروز شد و به مدال طلا دست یافت. کرمانی برای رسیدن به فینال از سد رقبایی از کامبوج و قرقیزستان گذشته بود.

در جدال فینال وزن ۶۵- کیلوگرم پسران، شجاع پناهی به مصاف بو دونگ از چین رفت و با پذیرش شکست مقابل این رقیب به مدال نقره دست یافت. پناهی برای رسیدن به فینال از سد رقبایی از قزاقستان، هند و قرقیزستان گذشته بود.

در جدال فینال وزن ۷۰- کیلوگرم پسران، عرفان محرمی به مصاف شو ما از چین رفت و با پذیرش شکست مقابل این رقیب به مدال نقره دست یافت. محرمی برای رسیدن به فینال از سد رقبایی از قزاقستان و افغانستان گذشته بود.

در جدال فینال وزن ۷۵- کیلوگرم پسران، سهیل موسوی به مصاف ویکرانت بالیان، نایب‌قهرمان آسیا از هند رفت و در همان راند اول حریف خود را دیسکالیفه کرد و به مدال خوش‌رنگ طلا دست یافت. موسوی برای رسیدن به فینال از سد رقبایی از قزاقستان و قرقیزستان گذشته بود.

در جدال فینال وزن ۸۰- کیلوگرم پسران، رضا کرمی به مصاف چی‌هین فونگ از ماکائو رفت و با پیروزی در دو راند به مدال طلا دست یافت. کرمی برای رسیدن به فینال از سد رقبایی از افغانستان و قزاقستان گذشته بود.

با این نتایج، تیم ملی ووشو کشورمان در این آوردگاه بین‌المللی که با حضور سانداکاران زن و مرد کشورهایی نظیر چین، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، هنگ‌کنگ، ماکائو، کامبوج و هند در آنلو چین از ۶ تا ۷ تیرماه برگزار شد، به ۴ مدال طلا و ۴ مدال نقره و ثبت رکورد کسب صددرصد مدال دست یافت.

برچسب ها: ووشو ، ساندا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۰۷ تير ۱۴۰۵
یه کم مرهم فوتبال شد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۰۷ تير ۱۴۰۵
امریکا در حق فوتبال مون ظلم کرد

باید دادخواهی بشه مثل بقیه ظلم ها و جنایت هاش
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