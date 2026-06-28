مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به نقش پررنگ این بورس در معاملات برق کشور اعلام کرد: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۳۰ درصد از برق معامله‌شده کشور در بورس انرژی دادوستد شده است؛ رقمی که با توجه به تکالیف برنامه هفتم باید به ۶۰ درصد برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با تشریح آخرین وضعیت معاملات برق در این بورس گفت: بورس انرژی طی سال‌های گذشته میزبان بازار برق کشور بوده و در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۳۰ درصد از برق معامله‌شده در سطح کشور از طریق این بورس انجام شده است.

او افزود: از مجموع معاملات برق در بورس انرژی، بخش قابل توجهی معادل حدود ۹۰ درصد در تابلوی برق عادی انجام شده و باقی معاملات نیز در تابلوی برق سبز و تابلوی برق آزاد صورت گرفته است. امسال مجموع برق معامله‌شده در بورس انرژی ایران به حدود ۲۰ تراوات‌ساعت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته فاصله دارد و کمتر است. مدیرعامل بورس انرژی ابراز امیدواری کرد با توجه به تأکید ماده ۴۳ بند «ب» برنامه هفتم برای میزبانی ۶۰ درصد معاملات برق کشور در بورس انرژی، حجم معاملات برق در ماه‌های آینده افزایش یابد.

او همچنین به وضعیت قیمت‌ها در تابلو‌های مختلف برق اشاره کرد و گفت: میانگین قیمت برق در معاملات امسال در تابلوی برق عادی حدود ۳۲۸ تومان، در تابلوی برق سبز حدود ۷۹۰۰ تومان و در تابلوی برق آزاد حدود ۵۶۰۰ تومان بوده است. قیمت‌ها در تابلو‌های سبز و آزاد نسبت به سال گذشته کاهش داشته که می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط عرضه برق در کشور باشد.

مدیرعامل بورس انرژی تأکید کرد: این ارقام میانگین قیمت هستند و در همه جلسات معاملاتی به همین سطح محدود نمی‌شوند؛ در برخی روز‌ها قیمت‌ها پایین‌تر یا بالاتر از این اعداد کشف شده که این موضوع ناشی از ماهیت رقابتی بازار برق است.

او با اشاره به استقبال صنایع از معاملات برق در بورس انرژی گفت: بسیاری از صنایع، به‌ویژه در زمان‌هایی که احتمال محدودیت یا قطعی برق افزایش می‌یابد، به سمت خرید از تابلو‌های بورس انرژی حرکت می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند به نوسان طبیعی قیمت‌ها نیز منجر شود؛ از سوی دیگر در مقاطعی که تولیدکنندگان برق برای دسترسی سریع‌تر به نقدینگی به عرضه در بورس انرژی روی می‌آورند، فشار عرضه افزایش پیدا می‌کند که این نیز بخشی از سازوکار طبیعی بازار است.

مدیرعامل بورس انرژی در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین مزیت بازار برق در بورس انرژی شفافیت معاملات، انضباط مالی صنعت برق و قطعیت تحویل انرژی برای خریداران است؛ بورس انرژی با حمایت وزارت نیرو خود را متعهد می‌داند که برق معامله‌شده در این بازار بدون تردید و مطابق قرارداد به خریداران تحویل شود؛ موضوعی که برای صنایع و اقتصاد کشور اهمیت راهبردی دارد.

برچسب ها: بورس ایران ، بورس انرژی ، وزارت نیرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۷:۳۰ ۰۸ تير ۱۴۰۵
جناب نظیفی عزیز ، چیزی تا حالا گیر ما سهامداران نیومده ، اینا فقط آماره
۱
۰
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