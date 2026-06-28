اختلاف بر سر مدت قرارداد در پرسپولیس با کوتاه آمدن مدیران باشگاه برطرف شد. اسکوچیچ با قراردادی دو ساله به هدایت سرخ‌پوشان می‌آید و طی هفته جاری، از او رونمایی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- با کوتاه آمدن باشگاه پرسپولیس از موضع قبلی خود درباره مدت قرارداد، موانع اصلی توافق با دراگان اسکوچیچ برطرف شده و این مربی کروات به احتمال فراوان طی روز‌های آینده به عنوان سرمربی جدید سرخپوشان معرفی خواهد شد.

در حالی که طی روز‌های اخیر مذاکرات باشگاه پرسپولیس با دراگان اسکوچیچ برای هدایت این تیم ادامه داشت، پیگیری‌ها حاکی از آن است که مهم‌ترین اختلاف دو طرف درباره مدت زمان قرارداد برطرف شده و توافق نهایی بیش از هر زمان دیگری در دسترس قرار دارد.

اسکوچیچ از ابتدا خواهان عقد قراردادی دو ساله با باشگاه پرسپولیس بود، اما مدیران این باشگاه با توجه به شرایط خاص کشور، تأکید داشتند که قرارداد به صورت یک‌ساله امضا شود و در صورت مساعد بودن شرایط، برای سال دوم تمدید شود. موضوعی که باعث شد روند مذاکرات با چالش‌هایی همراه شود.

با این حال، آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد مسئولان باشگاه پرسپولیس از موضع اولیه خود کوتاه آمده و با عقد قرارداد ۲ ساله موافقت کرده‌اند. البته قرار است بندی در قرارداد گنجانده شود که در صورت بروز شرایط خاص و عدم امکان ادامه همکاری، تعهدات مالی باشگاه صرفاً تا مدت زمان حضور اسکوچیچ روی نیمکت پرسپولیس محاسبه و پرداخت شود تا باشگاه از بابت پرداخت غرامت‌های سنگین احتمالی متضرر نشود.

بر همین اساس، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، باشگاه پرسپولیس طی هفته جاری از سرمربی جدید خود رونمایی خواهد کرد و دراگان اسکوچیچ به صورت رسمی هدایت سرخپوشان را بر عهده خواهد گرفت.

برچسب ها: پرسپولیس ، اسکوویچ
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تبادل نظر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۰۷ تير ۱۴۰۵
خب سردبیر لنگی سایت که بعد هر قراردادی از استقلال نگران و دلسوز مردم میشد کجاست چرا مبلغ قرارداد نگفته، نگران نشده، چرا درباره مربی قبلی که تیم ششم کرد حرفی نمیزنه که بنجل خریدن و حسابش پر شد رفت!!!!!
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