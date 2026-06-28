معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران از آمادگی صد در صدی مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی بین‌ راهی استان برای میزبانی از زائران مراسم تشییع قائد شهید امت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - کامل نصراللهی معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: همزمان با اعزام زائران و مسافران به محل برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت، تمامی مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی استان با بسیج امکانات و نیرو‌های خود، آماده ارائه خدمات مطلوب به هموطنان هستند.

او افزود: با هماهنگی‌های انجام شده، خدمات مورد نیاز شامل تأمین سوخت، سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه، عرضه مواد غذایی، استراحتگاه، آب آشامیدنی و سایر خدمات رفاهی در این مجتمع‌ها به صورت مستمر ارائه خواهد شد.

معاون فنی و راه‌های روستایی استان با اشاره به اهمیت رفاه و ایمنی مسافران، گفت: نظارت مستمر بر عملکرد مجتمع‌ها در دستور کار قرار گرفته و تیم‌های بازرسی به صورت شبانه‌روزی وضعیت خدمات‌رسانی را رصد خواهند کرد.

نصراللهی افزود: همچنین به بهره‌برداران مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی تأکید شده است ضمن رعایت کامل اصول بهداشتی، نسبت به افزایش ظرفیت خدمات، تأمین اقلام مورد نیاز و تکریم مسافران اقدام کنند.

او گفت: این آمادگی با هدف ایجاد سفری ایمن، آرام و بدون دغدغه برای شرکت‌کنندگان در مراسم باشکوه تشییع قائد شهید امت فراهم شده و تمامی دستگاه‌های مرتبط در کنار اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در آماده‌باش کامل قرار دارند.

معاون فنی و راه‌های روستایی استان در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مدیریت زمان سفر و استراحت کافی در طول مسیر، با خادمان جاده‌ای همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد سفری ایمن و روان برای تمامی هموطنان باشیم

برچسب ها: وضعیت راه ها ، رهبر انقلاب
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