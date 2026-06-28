باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در راستای اجرای تفاهمنامه همکاری با یکی از بانکهای کشور، فراخوان اعطای تسهیلات به متقاضیان حقوقی احداث نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت یک تا سه مگاوات را منتشر کرد.
بر اساس این فراخوان، کلیه متقاضیان حقوقی احداث نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت یک تا سه مگاوات که دارای قرارداد خرید برق موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و یا قرارداد عرضه برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی هستند، میتوانند از روز شنبه ششم تیرماه ۱۴۰۵ تا پایان وقت اداری روز یکشنبه چهاردهم تیرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به شعب بانک مربوطه در سراسر کشور، درخواست خود را برای دریافت تسهیلات ثبت کنند.
بر اساس این اطلاعیه، بررسی درخواستهای متقاضیان در دو مرحله انجام خواهد شد؛ بهگونهای که ابتدا بانک نسبت به بررسی اعتبارسنجی متقاضیان اقدام کرده و سپس ساتبا ارزیابی فنی طرحها را تا سقف اعتبارات موجود انجام خواهد داد.
همچنین متقاضیانی که پیش از این از طریق فراخوانهای «اعطای تسهیلات» یا «مشارکت در سرمایهگذاری» ساتبا به بانکها یا صندوقهای توسعهای کشور معرفی شدهاند، امکان ثبتنام مجدد در این فراخوان را نخواهند داشت.
بر اساس شرایط اعلام شده، نرخ سود این تسهیلات ۱۴ درصد، دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماه (با احتساب دوره مشارکت و تنفس) و حداکثر دوره مشارکت و تنفس نیز ۱۲ ماه تعیین شده است. همچنین سقف تسهیلات قابل پرداخت برای هر مگاوات ظرفیت نیروگاهی، ۴۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.
مطابق این فراخوان، سهم آورده متقاضی از کل سرمایهگذاری حداقل ۲۰ درصد تعیین شده که از این میزان، حداقل پنج درصد باید بهصورت آورده نقدی تأمین شود. همچنین در صورت تغییر نرخ سود تسهیلات توسط هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آخرین نرخ سود ابلاغی با احتساب ۹ درصد یارانه سود، ملاک عمل خواهد بود.
ساتبا تأکید کرده است ثبتنام در این فراخوان صرفاً ویژه اشخاص حقوقی دارای قرارداد خرید برق از محل ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یا قرارداد عرضه برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی و برای نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت یک تا سه مگاوات است.
بر اساس ضوابط اعلام شده، متقاضیانی که پیش از این برای دریافت تسهیلات از محل وجوه ادارهشده، یارانه سود تسهیلات یا سایر کمکهای فنی و اعتباری به بانکها یا مؤسسات عامل معرفی شدهاند، امکان شرکت در این فراخوان را ندارند.
همچنین رعایت ضوابط آییننامه «تسهیلات و تعهدات کلان» و مقررات بانک مرکزی در خصوص شناسایی «ذینفع واحد» الزامی بوده و متقاضیان به همراه همسر، افراد تحت تکفل و اشخاص حقوقی وابسته که در آنها بیش از ۲۰ درصد سهام، عضویت هیأتمدیره یا حق امضا دارند، صرفاً مجاز به ثبت یک درخواست خواهند بود.
ساتبا همچنین اعلام کرده است در قراردادهای عرضه برق در بورس انرژی، در صورتی که متقاضی برخلاف تعهدات خود وجوه حاصل از فروش برق را از طریق حسابی غیر از حساب امانی دریافت کند، دارایی قابل عرضه نیروگاه در تابلوی برق سبز بورس انرژی صفر شده و گواهیهای تولید برق تجدیدپذیر نیز به نفع بانک ضبط خواهد شد.
این سازمان در پایان یادآور شده است ارائه مدارک و مستندات به بانک به منزله تأیید پرداخت تسهیلات نبوده و پرداخت نهایی منوط به احراز شرایط و طی مراحل قانونی و اعتباری خواهد بود.