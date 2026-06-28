باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) از راه‌اندازی برنامه جدید «کمک‌هزینه المپین آینده» خبر داد؛ طرحی که بر اساس آن، از بازی‌های المپیک زمستانی میلان–کورتینا ۲۰۲۶، تمامی ورزشکاران واجد شرایط حاضر در بازی‌های المپیک، بدون توجه به کسب مدال یا ملیت، مبلغ ۱۰ هزار دلار کمک‌هزینه دریافت خواهند کرد.

این تصمیم (کمک‌هزینه) برای نخستین بار در تاریخ المپیک اتفاق افتاده و هر ورزشکار در بازی‌های المپیک واجد شرایط دریافت یک کمک‌هزینه جدید ۱۰ هزار دلاری تحت عنوان "گرنت المپین: آماده برای آینده" (Fit for the Future Olympian Grant) خواهد بود و جهت حمایت از مسیر ورزشی یا دوران گذار شغلی المپین‌ها ایجاد شده است.

همان‌طور که پائو گسول، رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)، در جریان صد و چهل و ششمین اجلاس IOC در لوزان سوئیس اعلام کرد، بودجه‌ای ۱۴۰ میلیون دلاری برای هر دوره المپیک کنار گذاشته شده است. نخستین ورزشکارانی که از این طرح بهره‌مند خواهند شد، المپین‌هایی هستند که در بازی‌های المپیک زمستانی میلان کورتینا ۲۰۲۶ رقابت کرده‌اند. این یکی از نخستین اقدامات انجام‌شده در چارچوب راهبردی «آماده برای آینده» برای یافتن راه‌های جدید و مکمل جهت ارائه حمایت از ورزشکاران در تلاش‌های ورزشی بلندمدت یا دوران گذار شغلی آنهاست. با ایجاد این صندوق جدید، کمیته بین‌المللی المپیک بلافاصله به تعهد خود عمل می‌کند.

گرنت «المپین: آماده برای آینده» مکمل برنامه‌های حمایتی موجود است. پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۴ هزار المپین در هر دوره، واجد شرایط دریافت کمک‌هزینه ۱۰ هزار دلاری برای هر دوره از بازی‌های المپیک باشند که در آن رقابت می‌کنند. این کمک‌هزینه از طریق ساختار‌های موجود کمیته‌های ملی المپیک ارائه خواهد شد. اگر یک المپین تصمیم بگیرد که برای این کمک‌هزینه درخواست ندهد، سهم تخصیص‌یافته به او در صندوق باقی می‌ماند تا به نفع المپین‌های آینده استفاده شود.

این کمک‌هزینه از حمایت‌های موجود که توسط کمیته بین‌المللی المپیک به کمیته‌های ملی المپیک، فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی (IFs)، کمیته‌های برگزاری بازی‌های المپیک (OCOGs) یا همبستگی المپیک ارائه می‌شود، نمی‌کاهد و از آن چیزی کم نخواهد کرد.

رئیس کمیسیون ورزشکاران در حین اعلام این کمک‌هزینه به اعضای IOC گفت: "این کمک‌هزینه برای هر المپین در دسترس خواهد بود. نه فقط برندگان مدال. نه فقط ورزشکاران کشور‌های خاص. هر المپین. زیرا با وجود اینکه مسیر هر ورزشکار متفاوت است، هر المپین برای رسیدن به صحنه المپیک فداکاری کرده است. سال‌ها فداکاری. سال‌ها کار سخت. سال‌ها باور به یک رویا. این پول جایزه نیست.

این درباره به رسمیت شناختن سفر و تعهدی است که برای تبدیل شدن به یک المپین لازم است؛ و این درباره به رسمیت شناختن این است که هر المپین بخشی از جامعه المپیک ماست، و ارج نهادن به کسانی که پیش از ما آمده‌اند و راه را هموار کرده‌اند، تا نسل‌های فعلی و آینده المپین‌ها بتوانند بهره‌مند شوند". کریستی کاونتری، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک نیز گفت: "این موضوع سال‌ها مورد بحث بوده است و من بسیار مفتخرم که اکنون می‌توانیم این کار را انجام دهیم".

المپین‌های زیر واجد شرایط دریافت این کمک‌هزینه خواهند بود:

• تمامی ورزشکارانی که با کارت شناسایی Aa در بازی‌های المپیک شرکت کرده‌اند، از بازی‌های میلان کورتینا ۲۰۲۶ به بعد.

• این کمک‌هزینه فقط برای المپین‌هاست. شرکت‌کنندگان در بازی‌های المپیک جوانان واجد شرایط نیستند.

• تمامی المپین‌ها واجد شرایط هستند، مشروط بر اینکه مرتکب نقض قوانین ضد دوپینگ نشده باشند، یا منشور اخلاقی IOC، شرایط مشارکت یا منشور المپیک را نقض نکرده باشند.

• کمیته بین‌المللی المپیک اکنون روی مکانیسم درخواست و پرداخت این کمک‌هزینه کار خواهد کرد، با این هدف که فرایند درخواست برای بازی‌های میلان کورتینا ۲۰۲۶ را در پایان سال جاری بازگشایی کند و اولین پرداخت‌ها در سال ۲۰۲۷ انجام شود.

منبع:روابط عمومی کمیته ملی المپیک