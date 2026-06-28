رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از استقرار ۴۲۰۰ نیروی درمانی در عملیات سلامت اربعین خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: استان‌ها گروه‌های درمانی خود را مشخص کرده‌اند و محل‌های استقرار تیم‌های خدمات‌رسان در کربلا، نجف، مسیر بین این دو شهر، همچنین کاظمین و سامرا تعیین شده است.

وی افزود: ثبت‌نام پزشکان و سایر اعضای کادر درمان استان‌ها در سامانه مرکز پزشکی انجام شده و نیرو‌ها برای اعزام سازماندهی شده‌اند. همچنین موکب‌های مردمی نیز فرآیند ثبت‌نام خود را به پایان رسانده‌اند.

مرعشی با بیان اینکه مدیریت موکب‌های درمانی سطح سه و چهار بر عهده جمعیت هلال احمر است، گفت: موکب‌های درمانی سطح یک و دو توسط موکب‌های مردمی اداره می‌شوند و هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات در تمامی سطوح انجام شده است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت درباره تأمین دارو نیز تصریح کرد: فرآیند خرید دارو در حال انجام است و پس از تکمیل خرید، بسته‌بندی و ارسال اقلام دارویی به عراق انجام خواهد شد تا مراکز درمانی پیش از آغاز موج اصلی سفر زائران تجهیز شوند.

وی با اشاره به حجم خدمات درمانی پیش‌بینی‌شده برای اربعین امسال گفت: میزان خدمات‌رسانی امسال دست‌کم در سطح سال گذشته خواهد بود و حتی احتمال افزایش اندکی نیز وجود دارد. سال گذشته حدود چهار هزار نفر در قالب نیرو‌های درمانی هلال احمر به زائران خدمت‌رسانی کردند و امسال نیز بین چهار هزار تا ۴۲۰۰ نفر از نیرو‌های هلال احمر در عملیات حضور خواهند داشت که با احتساب نیرو‌های موکب‌های مردمی، ظرفیت خدمات درمانی افزایش خواهد یافت.

مرعشی همچنین از انجام هماهنگی‌های مربوط به اعزام آمبولانس‌ها به عراق خبر داد و افزود: اقدامات مربوط به کاپوتاژ و انتقال آمبولانس‌ها انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت رعایت مسائل بهداشتی گفت: دستورالعمل‌های بهداشتی تهیه و ابلاغ شده و کلیپ‌های آموزشی نیز با همکاری روابط عمومی، معاونت آموزش جمعیت هلال احمر و معاونت آموزش مرکز پزشکی تولید شده است که به‌موقع از طریق صدا و سیما و سایر رسانه‌ها برای آگاهی زائران منتشر خواهد شد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در پایان از زائران خواست پیش از سفر، حتماً در سامانه سماح سازمان حج و زیارت ثبت‌نام کنند و گفت: از همه متقاضیان سفر اربعین درخواست می‌کنیم ابتدا ثبت‌نام خود را در سامانه سماح تکمیل کنند تا بتوانند از خدمات پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه پوشش بیمه‌ای، بهره‌مند شوند.

برچسب ها: هلال احمر ، اربعین
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